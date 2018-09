Una Vita anticipazioni spagnole: Ursula uccide sua figlia Olga

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula costretta a uccidere la sua stessa figlia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Ursula si macchia di un atroce delitto. La Dicenta non è poi così tanto diversa da Cayetana, infatti è stata proprio lei a crescerla. Ebbene dalle puntate andate in onda in Spagna arriva un’importante colpo di scena. L’ex governante, come vi abbiamo già rivelato, ha una figlia, Bianca, chiusa segretamente in un manicomio. A trovarla ci pensa il figlio di Jaime Alday, padre di Cayetana e futuro marito di Ursula. Il giovane, Samuel, vuole far capire al padre che la Dicenta è una persona molto cattiva. E per tale motivo, libera Bianca e la porta ad Acacias. Ma ecco che non il passare del tempo esce fuori che Ursula ha anche un’altra figlia, Olga. Quest’ultima, a differenza della prima, è molto simile a sua madre. Le sue intenzioni, infatti, sono cattive. In particolare, la giovane arriva ad Acacias con lo scopo di uccidere la sorella. Inizialmente la giovane arriva nel piccolo quartiere in modo misterioso e si aggira perle strade portando preoccupazione. Intanto, Bianca scopre di avere una sorella segreta, morta a 16 anni. Ma ecco che Ursula rivela alla figlia che Olga è ancora viva.

Una Vita anticipazioni spagnole: arriva Olga, pronta a uccidere Bianca

Samuel e Bianca, intanto, danno inizio a una storia d’amore, abbastanza tormentata visto che Ursula non è d’accordo. Il giovane Alday indaga per la sua amata, al fine di scoprire dove si trova Olga. Dopo varie ricerche e scoperte, la ragazza misteriosa si fa vedere. La ragazza, come vi abbiamo detto, non ha buone intenzioni e rapisce la sorella. Ursula e Samuel per la prima volta si alleano, al fine di ritrovare Bianca. Insieme riescono finalmente a trovare le due giovani nel bosco e qui nasce un violento confronto. Olga tenta con ogni mezzo di uccidere la sorella, ma ecco che la Dicenta arriva in tempo per mettere in salvo sua figlia. Appena in tempo, Ursula riesce a impossessarsi del coltello di Olga.

Una Vita: per salvare Bianca, Ursula uccide Olga

Olga è stata abbandonata da Ursula e, sebbene quest’ultima le abbia chiesto scusa, non ha intenzione di starsene con le mani in mano. La Dicenta la ferma in tempo e si impossessa del suo coltello. Dopo di che, per salvare la vita a Bianca, l’ex governante è costretta a pugnalare la sua stessa figlia, Olga. Una scena drammatica, che si conclude con Ursula e Bianca abbracciate e in lacrime.