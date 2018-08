Una Vita anticipazioni spagnole: Trini incinta, la deludente reazione di Ramon

Anticipazioni spagnole Una Vita: Trini scopre di essere incinta

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che Trini è incinta! Ebbene la nostra amata Crespo aspetta il suo primo bambino. La donna non ha mai avuto un figlio, al contrario di Ramon, già padre di Maria Luisa e Antonito. Sicuramente si tratta di una notizia che riuscirà a fare felici molti fan, ma che inizialmente non rallegra il Palacios. Ma prima di assistere alla reazione dell’uomo, i telespettatori vedranno Trini particolarmente cambiata. La prima a notare il suo cambiamento è Celia, la quale ha provato più volte a restare incinta, senza successo. La moglie di Felipe vede la sua cara amica sempre più affamata. Sebbene la Crespo abbia mangiato un’elevata quantità di dolci, mostra ancora la sua voglia di mangiare. Ed ecco che Fabiana non può fare a meno di rivelare a Celia lo strano comportamento della sua padrona. Così, la moglie di Felipe, dopo aver notato ciò, decide di chiamare un dottore a casa per far visitare Trini, sicura che quest’ultima stia aspettando un bambina.

Una Vita anticipazioni spagnole: Trini confessa a Ramon di essere incinta ma lui reagisce in modo inaspettato

E Celia ha proprio centrato! Infatti, il dottore conferma che Trini è incinta. Anche i sospetti di Fabiana sono confermati. La domestica vede la sua padrona provare nausea, vertigini e voglie. Pertanto, non può fare a meno di parlarne con la moglie di Felipe. Di fronte alla notizia del medico, sia Fabiana che Celia si mostrano felicissime. La prima domanda che le due pongono a Trini è quando lo dirà a Ramon. Ma per il momento la Crespo decide di mantenere il silenzio, al fine di trovare la situazione perfetta per mettere al corrente il suo amato di quanto sta accadendo. Nel frattempo, il Palacios pensa a fare dei piccoli cambiamenti nella sua casa per far felice la moglie. Sotto pressione, Trini decide finalmente di confessare a Ramon di essere in attesa di un figlio.

Una Vita: Ramon riflette e mostra la sua felicità per l’arrivo del suo terzo figlio

Trini confessa a Ramon di essere incinta. La donna appare super emozionata per quanto sta accadendo, ma il Palacios inaspettatamente non mostra pienamente la sua felicità. La Crespo resta così delusa della reazione del marito e passa una notte tormentata. Ma ecco che Ramon ci riflette e confessa alla moglie di essere molto eccitato e felice per l’arrivo del loro primo bambino. Questo è ciò che, attualmente, sta accadendo in Spagna. Intanto, nel corso delle puntate in onda su Canale 5, invece, Ramon e Trini vivono una breve ma profonda crisi!