Anticipazione Una Vita: Trini bacia un altro uomo, Ramon la scopre

Una Vita anticipazioni: Trini bacia il suo ex fidanzato, Ramon la lascia

Grande colpo di scena per i fan di Una Vita. A quanto pare, Trini commette un qualcosa che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Nonostante abbia sempre dimostrato di essere super innamorata di suo marito Ramon, la bella e simpatica donna si lascia andare ad un gesto forse irrecuperabile. La Crespo ha infatti modo di rincontrare un uomo che in passato ha fatto parte della sua vita amorosa. Durante una delle bische organizzate da Antonito nella cada di suo padre, la moglie di Palacios vede prendere parte alla partita di poker anche il suo fidanzato dell’adolescenza, un certo Benito. Quest’ultimo pare non abbia ancora dimenticato l’esuberante e solare Trini.

Anticipazione Una Vita: Trini bacia Benito e Ramon la vede

Ramon inizia ad essere geloso di quest’uomo riapparso dal passato e per questo motivo decide di prendere parte alle partite di poker. Il notevole cambiamento di suo marito, fa sì che la dolce Crespo si preoccupi così tanto da decidere di prendere in mano la situazione. La donna chiede al suo ex di lasciare Acacias 38, ma lui chiede in cambio un bacio. Di fronte a tale richiesta, la moglie di Ramon non può far altro che acconsentire nella speranza di liberarsi definitivamente di lui. Liberto si rende conto dell’avvicinamento tra i due e decide di avvertire il suo amico Ramon.

Anticipazioni Una Vita: Trini e Ramon in crisi per colpa di Benito

Successivamente, Benito riesce ad ottenere quello che desiderava. Trini bacia il suo e Ramon vede tutto. L’uomo è deluso e aggredisce violentemente l’uomo. Successivamente, il Palacios decide di andarsene di casa per un po’ e di valutare cosa fare con sua moglie. La Crespo intanto cerca di spiegare a suo marito il reale motivo per cui si è spinta a tanto.