Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina decide di lasciare Acacias

Anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina vuole lasciare Acacias

Nelle prossime puntate di Una Vita, in onda in Spagna, i telespettatori vedranno Rosina prendere una scelta importante. Purtroppo, la Rubio decide di lasciare Acacias per qualche tempo, al fine di riordinare i suoi pensieri. Il tutto accade dopo il tradimento di Liberto, il quale si ritrova incastrato in un piano ideato da Genoveva e Ursula. La prima, vedova di Samuel, vuole vendicarsi dei vicini per la morte del marito. Per tale motivo si allea con la Dicenta, che intanto è pronta a riprendere in mano il potere del ricco quartiere spagnolo. Le due decidono, innanzitutto, di rovinare la vita economica dei vari abitanti di Acacias e poi puntano la felicità di Rosina e Liberto. Per separarli, Genoveva e Ursula fanno in modo che Casilda becchi il Soler tra le braccia di un’altra donna. Infatti, la domestica vede Liberto insieme a Genoveva nel salotto della casa in cui vive con Rosina. A questo punto, Casilda corre a raccontare quanto visto alla madre di Leonor.

Una Vita puntate spagnole: dopo il tradimento di Liberto, Rosina rompe il loro matrimonio

Dopo aver scoperto del tradimento di Liberto, Rosina decide di mettere fine al loro matrimonio. La donna non ha alcuna intenzione di perdonare quanto fatto dal marito. Intanto, quest’ultimo viene accusato di violenza dalla stessa Genoveva. Ma ecco che la vedova di Samuel inizia a sentirsi in colpa nei confronti dei vicini e così decide di rimediare, ritirando le accuse contro Liberto. Non solo, la donna testimonia in suo favore anche in tribunale. Fortunatamente il Soler riesce a vincere il processo e a tornare in libertà. Nonostante sia consapevole che si sia trattata di una trappola, Rosina non riesce a perdonare Liberto.

Anticipazione Una Vita: Liberto chiede a Rosina di non lasciare Acacias

Liberto implora Rosina di tornare insieme a lui e di dimenticare quanto accaduto. La madre di Leonor, però, gli ribadisce di non essere pronta a perdonarlo. Dopo di che, la donna gli confessa di voler lasciare Acacias. A questo punto, il Soler va in panico e cerca una soluzione per risolvere il problema. Liberto si inginocchia di fronte a Rosina, per implorarla. Sembra, però, che Rosina non cambierà idea neppure dopo questo gesto.