Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon spara a Felipe

Anticipazioni puntate spagnole Una Vita: Ramon spara a Felipe

Nel corso delle ultime puntate spagnole di Una Vita uno sparo riesce a destabilizzare il quartiere di Acacias. Protagonista è Ramon, il quale spara un colpo di pistola contro Felipe. Ma prima facciamo il punto della situazione. Vi abbiamo già anticipato che Trini resta incinta e subito dopo anche Celia vive lo stesso piacere. Mentre la prima riesce a portare avanti la gravidanza, la moglie dell’avvocato purtroppo perde il bambino che porta in grembo. La donna ha un malore proprio quando corre ad aiutare Trini, che si sente male. Ancora una volta, Celia vede il suo sogno scivolare via. Nel frattempo, la Palacios partorisce e mette al mondo la sua prima figlia. Dopo il parto, però, ha delle complicazioni e l’Alvarez Hermoso, che si mostra possessiva nei confronti della bambina, non fa in tempo a darle le medicine per salvarla. Su questo punto, resta il dubbio che Celia non abbia in realtà voluto salvare la sua amica. Ramon scivola in una profonda depressione, tanto che inizia a pensare al suicidio.

Una Vita anticipazioni spagnole: Felipe finisce in ospedale in gravissime condizioni

Dopo la morte di Trini, Ramon non riesce proprio a vivere. Intanto, a prendersi cura della piccola Milagros ci pensa Celia, che sembra nascondere un grande segreto riguardante la morte dell’amica. Ed ecco che improvvisamente Acacias viene scosso da un colpo di pistola inaspettato, proveniente dalla casa degli Alvarez Hermoso. A essere colpito è Felipe, che giace a terra privo di sensi. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che l’avvocato perde molto sangue e viene subito trasportato d’urgenza in ospedale. Qui il marito di Celia si ritrova a lottare tra la vita e la morte, in quanto le sue condizioni sono gravissime. Ramon decide di dichiararsi colpevole di quanto accaduto, rivolgendosi a Méndez.

Puntate spagnole Una Vita: Ramon si dichiara colpevole, Servante lo difende

Ramon è devastato per quanto è accaduto e, intanto, Servante decide di testimoniare in suo favore, dichiarando che si è trattato di un incidente. Nel frattempo, i medici rivelano a Celia che Felipe dovrà subire un intervento molto delicato. I vicini non riescono a non guardare male il Palacios, che viene anche diveso dal figlio Antonito. Poco dopo Lolita va a trovare l’Alvarez Hermoso in ospedale, ma non viene trattata bene da Celia, la quale è furiosa per quanto accaduto.