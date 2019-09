Una Vita anticipazioni spagnole: Mauro e Felipe in grave pericolo

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe e Mauro rischiano la vita per ritrovare Marcia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano un pericoloso piano ideato da Felipe, che mette in pericolo anche Mauro. Il tutto accade dopo il ritorno di San Emeterio ad Acacias 38. L’ispettore si offre subito di aiutare l’amico in difficoltà. Scendendo nel dettaglio, l’Alvarez Hermoso è alla ricerca della sua fidanzata, Marcia. La domestica, inizialmente usata da Ursula per scoprire i segreti di Felipe, scompare improvvisamente. I sospetti dell’avvocato ricadono immediatamente sulla Dicenta e non sbaglia! Infatti, l’ex istitutrice si mette d’accordo con Genoveva, la vedova di Samuel. Le due si alleano per rovinare la vita degli abitanti di Acacias. La ragazza, però, si sente subito in colpa per le azioni compiute e si avvicina in modo particolare a Felipe. Tra i due sembra nascere qualcosa, che viene poi spezzato dalla presenza di Marcia. Infatti, l’Alvarez Hermoso decide di chiudere la sua frequentazione con Genoveva e di iniziare una vera e proprio relazione con la sua domestica. Questo porta la vedova di Samuel a chiedere a Ursula di sbarazzarsi definitivamente di Marcia!

Una Vita puntate spagnole: Felipe disposto a tutto pur di ritrovare Marcia

Mauro, tornato da poco ad Acacias, aiuta Felipe a indagare sulla scomparsa di Marcia. L’ispettore si ritrova nuovamente ad affrontare la sua grande nemica, Ursula. Nuovi scontri e colpi di scena sono previsti per questa trama! Intanto, le indagini dei due amici si focalizzano sul traffico di esseri umani e in particolare su Andrade, un venditore di donne. Inizialmente Mauro riesce a introdursi nell’abitazione di quest’uomo come un possibile compratore. L’ispettore si mostra interessato agli affari del delinquente. Dopo di che, Andrade contatta sia Mauro che Felipe, in quanto vuole vederli per parlare di alcuni progetti. Ma ecco che una mossa dell’Alvarez Hermoso potrebbe metterli in pericolo.

Anticipazioni Una Vita: Marcia scomparsa, Mauro evita il peggio

Felipe appare irriconoscibile di fronte ai vicini di Acacias. Le ricerche di Marcia non ottengono ottimi risultati e lui è sempre più coinvolto nelle indagini. Mauro sa che Andrade è una persona molto pericolosa e quando scopre che l’amico vuole incontrarlo da solo cerca di opporsi. Ma Felipe non ascolta l’ispettore e va ad affrontare l’uomo. Dalle anticipazioni sappiamo che Mauro arriverà giusto in tempo per evitare il peggio, ma ci saranno comunque delle gravi conseguenze!