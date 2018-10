Una Vita anticipazioni spagnole: Casilda pronta a lasciare Acacias

Anticipazioni spagnole Una Vita: Casilda figlia di Maximiliano, ma Rosina non lo accetta

Stando alle ultime anticipazioni spagnole di Una Vita Casilda è pronta a lasciare Acacias 38. Il motivo? La domestica si ritrova a vivere una situazione davvero inaspettata per tutti. Nel piccolo quartiere spagnolo arriva Maria, sua madre. La donna torna dopo diversi anni pronta a svelare una verità che cambia completamente la vita di Casilda. Scendendo nel dettaglio, Maria annuncia che la moglie di Martin è in realtà figlia di Maximiliano. Infatti, la donna rivela di aver avuto una storia segreta con il signor Hidalgo. Ovviamente Rosina resta scossa di fronte a questa inaspettata notizia, ma non può fare altro che accogliere Casilda in casa sua come una componente della famiglia. La giovane non svolge più il ruolo di domestica e inizia a vestirsi come una signora. Dall’altra parte la reazione di Leonor è buona, in quanto è contenta di sapere di avere una sorella. Con Casilda ha sempre avuto un bel rapporto e questa novità non può, dunque, che renderla felice.

Una Vita anticipazioni: Casilda in una situazione difficile

Rosina dopo un po’ di tempo cerca di accettare Casilda come figlia del suo defunto marito. Intanto, Leonor decide di presentare la domestica a tutti i vicini come sua sorella. Ovviamente la notizia lascia un po’ tutti senza parole ad Acacias 38. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Casilda vestire i panni di una signora. Il fatto che è figlia di Maximiliano prevede ovviamente che la giovane abbia una sua parte dell’eredità. Proprio per tale motivo, la situazione non può che peggiorare. Infatti, prima di procedere Rosina vorrebbe avere qualche certezza in più sulla parentela di Casilda e Maximiliano. Il tutto potrebbe, appunto, essere un’invenzione di Maria per appropriarsi dell’eredità del defunto Hidalgo, il quale non può ovviamente confermare.

Anticipazioni Una Vita: Casilda vuole lasciare Acacias con sua madre Maria

La situazione si complica sempre di più e Fabiana è preoccupata per Casilda. Quest’ultima pensa di lasciare per sempre Acacias 38 e lo annuncia a tutte le persone che conosce. La domestica vuole andare via con sua madre, insieme alla sua parte di eredità. Ma Rosina non sembra disposta a concederla.