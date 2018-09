Una Vita anticipazioni spagnole: Casilda è la figlia di Maximiliano?

Anticipazioni spagnole Una Vita: Casilda e Leonor sono sorelle, la rivelazione di Rosina

Ciò che sta accadendo in Spagna ha dell’incredibile. Nelle puntate in onda nella penisola iberica, a Una Vita è arrivata Maria. La donna si scopre essere la madre di Casilda, o almeno così ci lascia credere la diretta interessata. Di fronte a tale notizia, la domestica degli Hidalgo resta senza parole. La giovane donna ha sempre creduto di essere orfana e sapere che la persona che l’ha messa alla luce è ancora viva le stravolge la vita. In tutto ciò, Rosina non prende affatto bene l’arrivo in quartiere di Maria. Sembrerebbe che quest’ultima abbia avuto un flirt con Don Maximiliano prima che nascesse la dolce Leonor. Proprio a causa di questo motivo, la signora non ha alcuna intenzione di accoglierla in casa sua.

Una Vita anticipazioni: Casilda è la figlia di Don Maximiliano? I dubbi di Rosina e Leonor

Rosina inizia a pensare al flirt tra Maximiliano e Maria e ciò la porta a dedurre che Casilda potrebbe essere la figlia del suo defunto marito. Di fronte a tale possibilità, la madre di Leonor resta senza parole e cerca in tutti i modi di allontanare l’ex amante dell’uomo. Casilda non vuole perdere la madre appena conosciuta e per questo sembra mettersi contro i suoi stessi signori. In un momento di crisi, Rosina perde la pazienza e rivela alla cameriera ciò che ha scoperto. Mentre la signora di Acacias 38 non vuole assolutamente accogliere la ragazza come figlia di suo marito, Leonor decide di comunicare a tutti i loro amici di avere una sorella.

Anticipazioni Una Vita: Leonor rivela a tutti che Casilda è sua sorella

Leonor invita tutto il vicinato a La Deliciosa e decide di svelare a tutti la parentela con la dolce Casilda. Rosina non vuole che si sappia, ma sua figlia fa il suo annuncio. In ogni caso, resta ancora qualche dubbio. I telespettatori spagnoli di Una Vita dubitano che tale scoperta sia reale. In tanti credono questa vicenda sia solo frutto di qualche malvagio piano di Maria.