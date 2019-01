Una Vita anticipazioni: Simon pianta in asso Elvira e fa l’amore con Adela

Anticipazione Una Vita: Adela assiste a un bacio tra Simon ed Elvira e si

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un’importante svolta nel rapporto di Simon e Adela. I due finalmente consumano il loro matrimonio, mentre dall’altra parte Elvira continua a soffrire. Facendo il punto della situazione, nelle prossime puntate il maggiordomo manda avanti una vera e propria relazione extraconiugale con la Valverde. Nonostante abbia sposato Adela, Simon non ha mai smesso di amare Elvira e ne dà la conferma più volte. I due arrivano anche a scambiarsi un bacio per le strade di Acacias e Adela assiste alla scena. Sebbene abbia visto il marito ancora in compagnia della Valverde, l’ex suora decide comunque di continuare il suo matrimonio. Ma fa notare subito di avere una certa instabilità mentale, quando inizia a provocarsi da sola delle ferite. La prima a notare il gesto dell’ex suora è Susana, che chiede al figlio di interessarsi di più alla moglie. Anche Samuel riprende Simon per la sua relazione extraconiugale con Elvira, in quanto sono ormai tutti consapevoli del fatto che Adela sappia tutto. A questo punto, il maggiordomo prende una decisione difficile.

Una Vita anticipazioni, Adela si provoca delle ferite a causa dell’infedeltà si Simon: il maggiordomo chiude con Elvira

Simon ed Elvira si danno nuovamente appuntamento per incontrarsi di nascosto. Questa volta, però, il maggiordomo non si presenta, piantando in asso la sua amata. Dopo aver saputo della sofferenza della moglie, il figlio di Susana decide di chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con Elvira. Invece di presentare all’appuntamento segreto, Simon raggiunge Adela e le conferma di voler stare con lei. I due consumano così il loro matrimonio per la prima volta. In questo modo, il maggiordomo dimostra alla moglie di aver messo finalmente un punto definitivo con Elvira. Quest’ultima, però, continua a soffrire per la situazione che si è creata.

Anticipazioni Una Vita: Simon si concede ad Adela e lascia Elvira

Elvira si chiede quale possa essere il motivo per cui Simon non si è presentato al loro appuntamento segreto, non immaginando che il giovane si sia concesso ad Adela. La Valverde chiede così spiegazioni a Susana, che vorrebbe vedere il figlio vivere il suo matrimonio serenamente. Come vi abbiamo già anticipato, la storia d’amore tra Simon ed Elvira non è destinata a concludersi così. Infatti, i due non smettono di amarsi e tornano a vedersi di nascosto.