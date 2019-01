Anticipazione Una Vita: Simon e Elvira tornano insieme? La svolta

Una Vita anticipazioni: Simon e Elvira diventano amanti segreti

Arrivano delle succulenti anticipazioni per i fan di Una Vita, la telenovela spagnola di Aurora Guerra. Elvira ha fatto il suo ritorno ad Acacias 38 ma, purtroppo per lei, è arrivata un po’ tardi. La giovane fanciulla è infatti tornata quanto il suo amato Simon aveva appena giurato amore eterno ad Adela davanti a Dio. Appena gli abitanti del quartiere si sono resi conti di come la figlia di Arturo fosse ancora viva, sono accorsi ad abbracciarla e a chiederle tutta la verità su ciò che le è accaduto da quando è scomparsa nel nulla. Una volta appurato che il colpevole dell’improvviso addio della donna, Gayarre si rende conto di essere ancora follemente innamorato della Valverde.

Anticipazione Una Vita: Elvira vuole Simon a tutti i costi

Pur di non rinunciare a lui, Elvira chiede a Simon di avviare una relazione extraconiugale tra di loro. Lui accetta e i due iniziano ad incontrarsi di nascosto. Nonostante ciò, Donna Susana mette sull’attenti suo figlio e lo invita ad essere un marito rispettoso e fedele nei confronti di sua moglie Adela. Gayarre da retta a sua madre e interrompe bruscamente la storia con la figlia del colonnello Valverde. Lei non riesce ad accettare simile decisione e inizia a fare alcune dispetti alla sua rivale in amore. Prima fa in modo che la donna si ferisca ai piedi durante una processione, successivamente le fa credere di aver ricevuto un invito dal vescovo per farla allontanare da Acacias 38.

Una Vita anticipazioni: Simon e Elvira non riescono a stare lontani

Per riuscire a dimenticarsi di Elvira, Simon decide anche di consumare il suo matrimonio con Adela per la prima volta. Nonostante ciò, il giovane pare continuare a provare del grandissimo amore nei confronti della Valverde. Con il passare del tempo le cose non si metteranno affatto bene anzi, tutto il contrario!