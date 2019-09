Una Vita anticipazioni: Silvia vendica Arturo e lascia Acacias

Anticipazioni Una Vita: Arturo muore durante il suo matrimonio, Silvia decide di vendicarlo

Triste svolta per Silvia nelle prossime puntate di Una Vita. L’ex spia si ritrova a vivere momenti davvero drammatici, proprio il giorno del suo matrimonio. Tutto sembra proseguire nel migliore dei modi, tra preparativi e momenti di romanticismo. Ma Arturo e Silvia non riescono neppure a pronunciare il sì, poiché qualcuno decide di rovinare per sempre la vita della Reyes. Stiamo parlando di Blasco, che da qualche tempo ha fatto perdere le sue tracce. L’uomo, disposto a tutto pur di vendicarsi contro l’ex spia, uccide Arturo! Il padre di Elvira, che era ormai riuscito a riscattarsi agli occhi dei telespettatori, perde tragicamente la vita proprio il giorno del suo matrimonio. Prima ancora di entrare in chiesa, il Valverde si accorge della presenza di un cecchino. Purtroppo non fa in tempo a mettersi in salvo, in quanto viene immediatamente colpito da un colpo di arma da fuoco. Tra le braccia della donna che gli ha permesso di tornare ad amare, il colonnello perde la vita.

Una Vita anticipazioni: Silvia trova Blasco e lo affronta per vendicare Arturo

La morte di Arturo segna, inevitabilmente, la vita di Silvia. Quest’ultima è sicura che dietro l’omicidio di quello che sarebbe stato suo marito ci sia proprio Blasco. Per tale motivo, la Reyes si dice pronta a tutto pur di vendicare la morte del Valverde. Non appena si rende conto che Javier, il ragazzo assunto per aiutare Arturo, è in realtà un complice del suo nemico, l’ex spia comprende di avere una chance di vittoria. Infatti, Silvia segue il giovane e, come lei immaginava, riesce facilmente Blasco. Nel cuore della notte, la Reyes dimostra tutto il suo coraggio, affrontando finalmente l’uomo.

Anticipazione Una Vita: Silvia uccide Blasco e poi lascia per sempre Acacias

Dopo aver rivelato allo stesso Blasco tutto il suo disprezzo, senza alcuna pietà, Silvia spara contro di lui ponendo fine alla sua vita. In questo modo, la Reyes sa di aver vendicato il suo Arturo, ma non riesce comunque a vivere ad Acacias. L’ex spia decide di ricominciare una nuova vita lasciando il ricco quartiere. Prima di abbandonare il posto e di far perdere le sue tracce, Silvia lascia un biglietto di saluti a Celia e Felipe. Vi anticipiamo che il pubblico di Canale 5 rivedrà Mauro Regueiro, interprete di Arturo, nella dodicesima stagione de Il Segreto.