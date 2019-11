Una Vita anticipazioni, Samuel e il violento gesto contro Telmo

Anticipazioni Una Vita: continua la guerra tra Samuel e Telmo

Le anticipazioni di Una Vita vedono ancora problemi tra Telmo e Samuel. Nel corso delle prossime puntate, vedremo il prete accusato di aver abusato di Lucia. Ricordiamo che i due vengono trovati nel letto insieme, senza vestiti. Entrambi non ricordano quanto realmente accaduto ore prima, in particolare dopo aver bevuto un bicchiere di acqua. Samuel approfitta della situazione e denuncia Telmo! Per rendere l’accusa più forte e, soprattutto, per convincere Lucia, l’Alday fa arrivare ad Acacias Alicia Villanueva. Si tratta di una donna che confessa di aver subito abusi da parte del prete, moltissimi anni fa. La nuova arrivata rivela di essere stata un’amica di Telmo, il quale prima di diventare sacerdote avrebbe commesso questo gesto terribile. In realtà, tutto questo fa parte di un piano ideato da Samuel, che riesce a raggiungere il suo obbiettivo! Infatti, Lucia testimonia contro Telmo in tribunale. La cugina di Celia subito dopo, però, si sente in colpa, in quanto non si sa con certezza se il sacerdote abbia davvero abusato di lei. Nonostante ciò, il sacerdote viene allontanato da Acacias.

Una Vita anticipazioni: Samuel provoca Telmo e lo colpisce in faccia

Telmo riesce a convincere Espineira a dargli il permesso di tornare ad Acacias. In particolare, il prete prometterà al priore che farà il possibile affinché Lucia si innamori di lui, creando scandalo nel quartiere. Questa mossa dovrebbe portare poi la Alvarado a rinunciare all’eredità in favore della chiesa. Di fronte a questa promessa, Espineira permette a Telmo di tornare ad Acacias. Il sacerdote si mette di nuovo in gioco per allontanare la cugina di Celia da Samuel, al fine di salvarla. Ma le intromissioni del prete innervosiscono l’Alday, il quale tenta di provocarlo. Scendendo nel dettaglio, Samuel tira un pugno in faccia a Telmo! Fortunatamente, quest’ultimo non cade nella provocazione.

Anticipazione Una Vita, Celia e Felipe iniziano ad avere dubbi su Alicia

Telmo non risponde al violento gesto di Samuel e continua a dichiarare di essere pronto a tutto pur di salvare Lucia. Nel frattempo, Celia e Felipe iniziano ad avere dei particolari dubbi sulla figura di Alicia. La Alvarado ha detto loro che la donna è un’esperta d’arte, evitando di parlare dell’accusa caduta sul prete. Ma gli Alvarez Hermoso iniziano ad avere qualche dubbio!