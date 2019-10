Anticipazioni Una Vita: Telmo abusa di Lucia? Il gesto di lei sconvolge

Una Vita anticipazioni, dura accusa nei confronti di Telmo: Lucia fa un gesto inaspettato

Le anticipazioni di Una Vita continuano a vedere al centro della scena Lucia e l’amore che Telmo prova nei suoi confronti. A ostacolare il prete c’è, però, Samuel. Quest’ultimo, sin da subito, è riuscito ad attirare l’attenzione della ricca ereditiera. Dal suo arrivo ad Acacias, la ragazza ha sempre dimostrato di essere particolarmente attratta dall’Alday. Celia e Felipe non si sono mai mostrati così tanto felici della vicinanza che c’è tra i due. Nonostante ciò, la Alvarado continua a dare tutta la sua fiducia al gioielliere, il quale non ha delle buone intenzioni. Infatti, il suo obbiettivo è proprio quello di impossessarsi dell’eredità della cugina di Celia. A comprendere il suo piano è Telmo, che cerca in tutti i modi di mettere in salvo Lucia. Purtroppo i prossimi avvenimenti li portano inevitabilmente ad allontanarsi. Il tutto accade dopo che il prete avvisa apertamente la Alvarado, rivelandole quanto scoperto dallo strozzino su Samuel. Inizialmente la ragazza sembra non volerlo neppure ascoltare, ma poi inizia a credere finalmente alle sua parole.

Anticipazione Una Vita: Samuel accusa Telmo di aver abusato di Lucia

Lucia, dopo aver sentito le spiegazioni di Telmo, chiede a quest’ultimo di restare un po’ soli all’interno di una chiesa abbandonata, dove lui l’ha portata per parlare. Qui i due, dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, perdono i sensi. Si risvegliano, dopo di che, senza vestiti e sullo stesso letto. Proprio a questo punto, entrano nella struttura il priore Espineira e Samuel. Il primo si scaglia contro Telmo, dimostrando di essere rimasto molto deluso. Invece, Samuel gli rivolge un’accusa molto forte. A detta dell’Alday, il prete avrebbe abusato di Lucia, facendole perdere i sensi improvvisamente. Ebbene il gioielliere, proprio attraverso questa accusa, riesce finalmente ad allontanare la Alvarado dal sacerdote.

Anticipazioni Una Vita: Telmo accusato, Lucia testimonia contro di lui

Telmo è disposto a tutto pur di chiarire la situazione. Il prete inizia anche a sospettare che il tutto sia accaduto per mano di Samuel, che intanto è riuscito nella sua impresa. Infatti, l’Alday sta proprio approfittando della situazione. Lucia, intanto, non riesce a credere che Telmo possa aver fatto un gesto del genere. Ma ecco che poi sconvolge tutti quando durante il processo testimonia contro il prete, poiché inizia a convincersi di essere stata abusata dal sacerdote. Ciò avviene a causa dell’arrivo di Alicia, una vecchia amica di Telmo. La ragazza lo accusa di aver abusato di lei, utilizzando un calmante, quando ancora non era un prete.