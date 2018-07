Una Vita anticipazioni: Pablo sorprende Leonor con un altro uomo

Anticipazione Una Vita: Pablo scopre una verità sconvolgente su Leonor e un altro uomo

Continuano i problemi tra Leonor e Pablo nelle prossime puntate di Una Vita. La coppia deve ancora affrontare altri ostacoli, a causa del rapimento della giovane Hidalgo. Ora che è tornata finalmente ad Acacias 38 non riesce a trovare la serenità a fianco al marito e a Rosina. Nessuno di certo si sarebbe aspettato di vedere un simile comportamento da parte della scrittrice. Eppure ciò che ha passato sull’isola di Fernando Poo l’ha portata a essere una persona diversa. Pablo è disposto a tutto pur di ritrovare la felicità insieme alla sua Leonor, tanto da chiedere continuamente spiegazioni ad Habiba. Il figlio di Guadalupe non si rassegna all’idea di non avere più vicino a lui la moglie. Ed ecco che Pablo fa presto una scoperta sconcertante su Leonor, che potrebbe per sempre cambiare il loro rapporto. Tra qualche giorno, il Blasco decide di seguire la Hidalgo e la becca mentre dà un assegno a un uomo che lui non ha mai visto.

Una Vita anticipazioni: Mario Melero mostra foto su Leonor a Pablo

Leonor incontra Mario Melero, l’uomo che la sta tenendo sotto scacco, in cambio di denaro. Pablo chiede in modo severo spiegazioni alla moglie, la quale è costretta a rivelargli parte della verità. La giovane scrittrice racconta al marito di aver dovuto consegnare dei soldi a Melero, per ottenere finalmente la libertà. Pablo non riesce ad accettare questa spiegazione e cerca di trovare altre risposte, magari incontrando proprio questo misterioso uomo. Proprio a questo punto, il Blasco si ritrova di fronte a una verità sconcertante. Melero mostra a Pablo delle foto sconvolgenti! Il figlio di Guadalupe scopre finalmente cos’è accaduto a Fernando Poo a sua moglie, ma ciò che vede lo manda in confusione.

Anticipazioni Una Vita: Pablo scopre che Leonor è stata con un altro uomo

Pablo scopre, attraverso le foto, Leonor ha avuto una relazione con Melero. Il Blasco non capisce più nulla e non riesce più a riconoscere la moglie. Quello che ha passato la giovane Hidalgo è davvero triste e il figlio di Guadalupe, purtroppo, doveva trovarsi di fronte a questa verità per comprendere il motivo del comportamento della moglie, dopo il suo ritorno ad Acacias. In realtà, la giovane scrittrice è stata costretta a vivere questo rapporto con Melero. I colpi di scena non finiscono di certo qui per la coppia composta da Pablo e Leonor.