Anticipazioni Una Vita: il segreto che unisce Leonor e Habiba

Una Vita anticipazioni: ecco qual è il segreto che unisce Leonor e Habiba

Molti di voi si staranno chiedendo qual è il segreto che unisce Leonor e Habiba in queste puntate di Una Vita. Le due sono giunte insieme ad Acacias 38, ma la giovane scrittrice non è più quella che abbiamo conosciuto. Infatti, la Hidalgo appare completamente distante da Pablo e da Rosina, un fattore molto particolare, visto il forte legame che c’era tra loro. Eppure la giovane sembra non voler ritrovare la serenità accanto a loro. In realtà, c’è un grande segreto che la unisce ad Habiba. Entrambe stanno tentando di scappare dalla schiavitù e Leonor deve per forza trovare del denaro per tornare a essere una persona libera. Lontano da Acacias c’è qualcuno che la sta ricattando e lei ha bisogno di soldi. Pertanto, la Hidalgo vende una parte della miniera d’oro a Ramon, per recuperare del denaro. A pressarla su questa decisione ci pensa proprio Habiba, particolarmente interessata agli affari dell’amica. Pablo appare stufo delle continue intromissioni della donna africana, tanto da decidere di affrontarla.

Anticipazione Una Vita: Habiba influenza Leonor e poi racconta la verità a Pablo

Pablo scopre presto che Habiba esercita una forte influenza sulla sua Leonor. Pertanto, il giovane Blasco è intenzionato a conoscere tutta la verità, soprattutto dopo aver trovato l’atto di compravendita delle miniere d’oro. A questo punto, la donna africana svela al figlio di Guadalupe che la Hidalgo è stata costretta a fare questo affare con Ramon per poter pagare il debito che ha con alcune persone che l’hanno resa schiava durante la sua sparizione. In questo modo, la giovane scrittrice può finalmente ottenere la sua libertà. Anche Habiba è ricattata da un misterioso uomo, che continua a mandarle lettere dall’isola di Fernando Poo. A questo punto, Pablo ne parla con Leonor, la quale si arrabbia con l’amica.

Anticipazioni Una Vita: Leonor furiosa con Habiba

Leonor affronta duramente Habiba, in quanto quest’ultima non avrebbe dovuto raccontare la verità a Pablo. La donna africana continua non vuole vedere l’amica avvicinarsi al Blasco, ma intanto cerca anche di mettere le mani sui soldi della Hidalgo. Nel frattempo, il figlio di Guadalupe consiglia la moglie a raccontare tutta la verità a Rosina.