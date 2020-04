Una Vita anticipazioni, Leonor e Inigo vanno via: chi prende La Deliciosa

Anticipazioni Una Vita, Leonor e Inigo lasciano Acacias: ecco chi sono i nuovi proprietari de La Deliciosa

Le ultime anticipazioni italiane di Una Vita vedono Leonor e Inigo lasciare Acacias insieme a Flora e Tito. Per il pubblico di Canale 5 è giunto, dunque, il momento di salutare il volto storico della soap opera spagnola. Stiamo parlando della giovane scrittrice Hidalgo, interpretata da Alba Brunet. L’abbiamo conosciuta durante il primo episodio della telenovela e ora tocca darle il nostro addio. La trame legata a Leonor sembra essersi conclusa in questo modo. La scrittrice, Inigo, Flora e Tito decidono di iniziare una nuova in Portogallo. Il motivo? I quattro ragazzi sperano così di poter finalmente allontanarsi dallo strozzino Andres. Ma che fine fa La Deliciosa? La pasticceria, che un tempo era di proprietà di Juliana e poi di Victor, viene gestita da un’altra famiglia. Così, faremo la conoscenza di nuovi personaggi, che approdano ad Acacias per regalarci nuovi e interessanti colpi di scena. Nel corso delle prossime puntate italiane, conosceremo Felicia e i suoi figli, Emilio e Camino.

Una Vita anticipazioni, la famiglia Pasamar acquista La Deliciosa che diventa il Ristorante Nuevo Siglo XX

La famiglia Pasamar diventa proprietaria de La Deliciosa. Ma questo non è l’unico dettaglio che i telespettatori devono sapere. Infatti, vi anticipiamo che ora non è più una pasticceria! Diventa, invece, il Ristorante Nuevo Siglo XX. Una grande svolta per il locale più amato dai telespettatori, dove in questi anni abbiamo visto i nostri protagonisti prendere la cioccolata calda e organizzare importanti eventi. Questo cambiamento avviene dopo il salto temporale di dieci anni, che vede l’entrata in scena dei Pasamar. Felicia dimostra, sin da subito, di essere una donna intransigente, al capo della sua famiglia. I suoi due figli Emilio e Camino ci regaleranno importanti colpi di scena.

Anticipazione Una Vita, la famiglia Pasamar: arrivano Felicia, Emilio e Camino

Vi abbiamo già parlato di Camino, la ragazza che dà inizio alla prima relazione tra due donne all’interno della soap. Le anticipazioni rivelano che la famiglia Pasamar è una delle più discusse nel quartiere di Acacias. Il modo di fare di Felicia non passa inosservato. Nel tempo, la donna riesce infatti a incutere terrore e a guadagnarsi un certo rispetto tra i vicini!