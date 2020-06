Una Vita anticipazioni: Mateo scopre che Telmo è suo padre, ecco come

Anticipazioni Una Vita giugno 2020: come Mateo scopre che Telmo è suo padre

Mateo scopre che Telmo è suo padre? Dalle anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo che il bambino viene a conoscenza della verità, ma come? Il tutto accade nel corso delle prossime puntate in onda a giugno 2020. Purtroppo il piccolo non fa questa scoperta in un clima sereno. Infatti, prima di questo importantissimo episodio, Lucia e Telmo devono affrontare non pochi problemi. A causa della presenza di Eduardo, i due innamorati non riescono a vivere il loro amore senza difficoltà e preoccupazioni. Vi anticipiamo che nelle prossime settimane vedremo la Alvarado lasciarsi finalmente andare con l’ex sacerdote di Acacias. I due iniziano a incontrarsi di nascosto per le vie del ricco quartiere. Questa situazione, però, non sfugge di certo a Eduardo, il quale ha sempre negato alla moglie di vedere Telmo. L’uomo è a conoscenza della verità del piccolo Mateo, ma ha scelto comunque di fargli da padre per costruire una famiglia insieme a Lucia. Proprio per tale motivo, la Alvarado è titubante nel lasciarsi andare con il Martinez.

Lucia e Telmo, un amore impossibile: la Alvarado finisce in ospedale

Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Eduardo e Lucia hanno una discussione molto accesa, nel corso delle prossime puntate. Come vi abbiamo già anticipato, la Alvarado scopre di essere gravemente malata proprio dopo questo scontro. La cugina di Celia cade a terra priva di sensi e viene trasportata in ospedale. Qui viene a conoscenza della sua grave malattia ai polmoni. Proprio in questa circostanza, Lucia decide di sacrificarsi per permettere a Telmo e Mateo di fuggire insieme. Ovviamente il Martinez non ha alcuna intenzione di lasciare così la sua amata. Pertanto, vi anticipiamo che l’ex prete di Acacias resta al fianco di Lucia.

Una Vita trame giugno: Lucia e Telmo confessano a Mateo la verità

Proprio quando Lucia e Telmo stanno per provare la felicità di avere una famiglia insieme a Mateo, il loro sogno si distrugge. Felipe racconta a tutti i vicini la gravità della malattia della Alvarado. Ovviamente Rosina, Susana e il resto delle donne si recano subito in ospedale, ma restano sorprese quando vedono che il Martinez è ancora ad Acacias. Ed ecco che Lucia e Telmo confessano finalmente a Mateo chi è il suo vero padre. E mentre le vicine criticano l’ex sacerdote per quanto sta accadendo, lui stesso decide di raccontare a tutti la verità: Mateo è suo figlio. Finalmente, Telmo assume il ruolo di padre con il bambino.