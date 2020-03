Una Vita anticipazioni marzo 2020, Tito muore? L’importante svolta

Anticipazioni marzo 2020 Una Vita: Tito muore? Grave problema di salute per il pugile

I telespettatori hanno appena scoperto che Tito ha un gravissimo problema di salute. Le anticipazioni di Una Vita ci svelano cosa accade al pugile nelle puntate in onda a marzo 2020. In molti si stanno chiedendo se il ragazzo rischia di perdere la vita oppure riesce a superare il tutto. Grazie all’aiuto di Inigo è riuscito a liberarsi del suo vecchio ‘padrone’ e a ricominciare una nuova vita. Purtroppo, durante il suo ultimo combattimento, Tito ha accusato un problema di salute, tanto che è svenuto. Le sue condizioni preoccupano non poco il pasticcere, che è pronto a tutto pur di aiutarlo. I medici fanno sapere al pugile che non potrà più combattere sul ring, a causa di una lesione cerebrale. Infatti, se Tito dovesse continuare a lottare, rischierebbe seriamente di perdere la vita. Dunque, quale scelta prendono Inigo e il suo amico? Dalle anticipazioni sappiamo che il Barbosa non permette al pugile di continuare a rischiare. La loro attività nel mondo del pugilato finisce, pertanto, qui.

Una Vita anticipazioni puntate italiane, buone notizie: Tito non muore e resta a fianco di Inigo, Leonor e Flora

Inigo non permette più a Tito di combattere, ma sa di avere ora dei grossi problemi economici. Il pasticcere deve assolutamente trovare il denaro necessario per riuscire a saldare il debito che ha con lo strozzino. Il fidanzato di Leonor non può più contare sulle vittorie di Tito sul ring e deve così trovare un’altra soluzione. Ma il pugile riesce comunque a superare questo grave problema di salute che ha appena scoperto di avere? Vi anticipiamo che fortunatamente c’è un futuro per il ragazzo, che resta comunque a fianco a Inigo, Flora e Leonor. I quattro, però, ora devono trovare i soldi per riuscire a saldare il grosso debito.

Anticipazioni Una Vita, importante svolta per i quattro personaggi che dicono addio ad Acacias

Vi anticipiamo che quanto accaduto segna l’uscita di scena di Leonor, Inigo, Flora e Tito. I quattro, infatti, decidono di lasciare per sempre Acacias, dopo aver rinunciato a La Deliciosa per saldare il debito con lo strozzino. Una triste svolta per il pubblico di Canale 5, che deve salutare tutti loro. Non solo, le anticipazioni sono più che positive per quanto riguarda questi quattro personaggi. Rosina riceve presto loro notizie e fa sapere ai vicini che Leonor e Inigo sono diventati genitori, mentre Flora e Tito sono ufficialmente fidanzati.