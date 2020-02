Una Vita anticipazioni marzo 2020: una tragedia e un annuncio importante

Anticipazioni Una Vita marzo 2020, tragedia ad Acacias: nasce la piccola Milagros, Trini non sta bene

Le anticipazioni italiane di Una Vita annunciano importanti colpi di scena a marzo 2020. Cosa accade di preciso nel corso delle prossime puntate ad Acacias 38? Una grande tragedia colpisce il ricco quartiere spagnolo. Scendendo nel dettaglio, a subire un duro colpo è la famiglia Palacios. Dopo il matrimonio di Antonito e Lolita tutto sembra procedere per il meglio, ma qualcosa riesce a distruggere la serenità dei nostri protagonisti. Trini partorisce e mette così al mondo la piccola Milagros. La situazione, però, diventa abbastanza complicata durante il parto, tanto che il medico rivela a Ramon che è necessario eseguire un parto cesareo. Fortunatamente i dottori riescono a salvare sia Trini che la neonata, ma i Palacios ancora non sanno che sta per accadere qualcosa che li segna per sempre. Dopo il parto, la Crespo ha dei problemi di salute e, per tale motivo, il medico le consiglia di riposare il più possibile. Sin da subito, Celia instaura un rapporto morboso con la piccola Milagros ed è proprio questo suo attaccamento alla bambina che causa la tragedia.

Una Vita anticipazioni italiane, Trini muore: Celia è la responsabile della sua morte

Celia si lega in modo abbastanza particolare alla piccola Milagros. Ricordiamo che, proprio per aiutare Trini, la moglie di Felipe ha da poco subito un aborto. E mentre la Crespo deve trascorrere la maggior parte del tempo a letto, Celia decide di aiutarla con la sua primogenita. Accade, però, che Trini accusa un malore improvviso. A questo punto, la moglie di Ramon chiede aiuto proprio alla sua cara amica, che anziché porgerle le medicine preferisce lasciarla al suo destino. Celia non aiuta Trini, che perde tragicamente la vita. Un duro colpo per la famiglia Palacios, in particolare per Ramon.

Anticipazioni Una Vita prossime puntate: Telmo e Lucia annunciano il loro matrimonio

Nel mese di marzo 2020 vedremo, inoltre, Telmo cercare tutte le prove per scagionare Ursula. Infatti, il prete è convinto che dietro l’omicidio di Guillermo ci sia proprio lo zampino del Priore Espineira. Nel frattempo, Telmo si libera degli abiti sacerdotali e inizia così una nuova fase della sua vita insieme a Lucia. I due annunciano il loro fidanzamento, rivelando a tutti i loro cari di voler convolare a nozze.