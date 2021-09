Una Vita anticipazioni: Maite torna ad Acacias, ma tutto è cambiato

By

La pittrice parigina fa il suo ritorno nel quartiere spagnolo in un momento difficile per la Pasamar

Il ritorno di Maite è inaspettato per Camino. La pittrice parigina torna nel ricco quartiere spagnolo nelle prossime puntate di Una Vita e fa una grandissima sorpresa alla giovane Pasamar. L’ultima volta che si sono viste è stato devastante. Camino è stata costretta a dire addio alla sua amata, che ha lasciato il quartiere dopo essere uscita di prigione. Le due si sono, però, promesse che un giorno si sarebbero ritrovate. Ed ecco che questo momento finalmente sta arrivando!

Dal giorno dell’addio sono cambiate un po’ di cose nella vita di Camino. Si è sposata con Ildefonso e si ritrova ad affrontare un lutto. Suo marito scompare nel nulla, quando Anabel svela a tutti il suo segreto, e l’ultima persona che lo vede è Cesareo, vicino al fiume. Proprio il guardiano tenta di rassicurare Camino, che poco dopo riceve una notizia sconvolgente: Ildefonso è morto. Un momento terribile per la Pasamar, che arriva a discutere pesantemente con sua madre.

E mentre Felicia decide di lasciare Acacias, Camino nota che Maite è scomparsa. La pittrice non le risponde da tempo alle lettere e questo non può che preoccuparla. Il motivo della sua scomparsa riguarda il suo ritorno nel quartiere. Le anticipazioni segnalano che Maite giunge improvvisamente ad Acacias, sconvolgendo tutti coloro che sono a conoscenza della loro storia. La pittrice francese sa che la giovane Pasamar non sta vivendo un periodo felice, dopo la morte di Ildefonso.

E decide di darle tutto il suo sostegno tornando tra le sue braccia. Camino è sconfortata e sempre più devastata dagli ultimi eventi, finché qualcuno non suona il campanello. Quando va ad aprire la porta trova di fronte a sé Maite, come in un sogno. Le due festeggiano la riunione, felicissime di essersi finalmente ritrovate.

Ma Maite deve fare i conti con la nuova vita di Camino. Infatti, si ritrova ad affrontare tutti i cambiamenti dell’ultimo periodo. Ora la giovane Pasamar ha anche una nuova amica, Anabel. E questo potrebbe generare tensioni. Nel quartiere sono cambiate tante cose e hanno fatto il loro ingresso i Bacigalupe.

Intanto, Felicia non se la passa affatto bene. Dopo la morte di Ildefonso aumentano i sensi di colpa per lei. La ristoratrice non ha più intenzione di continuare la sua vita ad Acacias, tanto che vede anche il suo ristorante. Inoltre, si ritrova a prendere una decisione molto importante riguardo al suo futuro con Marcos, rifiutando la sua proposta di matrimonio!