Una Vita anticipazioni: Liberto bacia Flora, Rosina arrestata

Anticipazioni Una Vita: Liberto tradisce Rosina con Flora

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un momento difficile per Liberto e Rosina. La coppia subisce un bel colpo con l’arrivo di Inigo e Flora ad Acacias. La nuova coppia de La Deliciosa porta una ventata di aria nuova al piccolo quartiere, in particolare nella vita di Leonor e Rosina. Mentre la prima sembra aver instaurato un rapporto abbastanza profondo e importante con il nuovo proprietario de La Deliciosa, sua madre viene devastata da un’inaspettata notizia. Nel corso delle prossime puntate, Flora e Inigo dimostrano di non essere realmente una coppia. Infatti, i due non sono sposati. La prima a rendersene conto è proprio Leonor, la quale inizia ad avere dei forti sospetti nei loro confronti. Ed ecco che Flora mostra di avere un forte interesse nei confronti di Liberto. La giovane, addirittura, rivela di essere innamorata del marito di Rosina. Proprio per tale motivo, quest’ultima finisce in carcere.

Una Vita anticipazioni: scandalo ad Acacias, Rosina viene arrestata

Flora bacia Liberto, nelle prossime puntate della soap. Ad Acacias si accende un forte scandalo per quanto accaduto tra i due. Il nipote di Susana si sente in colpa e così confessa a Rosina il tradimento. Come potevamo già sospettare, la mamma di Leonor non reagisce affatto bene di fronte alla confessione. La donna intende vendicarsi di Flora, tanto che corre subito a denunciarla alla polizia. A causa di ciò, accade l’inevitabile. A essere arrestata è invece Rosina! Gli agenti portano subito dietro le sbarre la moglie di Liberto, quando quest’ultima si scaglia contro Flora. Scendendo nel dettaglio, Rosina fa una scenata epocale nella piazza e viene condotta dalla guardia civile in carcere. Inaspettatamente, la madre di Leonor non ha alcuna intenzione di tornare a casa.

Anticipazione Una Vita: Rosina arrabbiata con Liberto, Flora innamorata

Rosina è ancora profondamente arrabbiata con Liberto, tanto non voler ricevere le sue visite in carcere. La donna addirittura inizia a pensare di voler restare dietro le sbarre, pur di non tornare a casa da suo marito. A trovarla va invece Flora, la quale le confessa di essere innamorata di Liberto. Intanto, Leonor continua a mostrarsi vicina a Inigo, tanto che tra i due scatta un bel bacio!