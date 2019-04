Anticipazione Una Vita: una sorpresa d’amore per Leonor

Una Vita anticipazioni: Inigo e la sorpresa a Leonor, nascerà l’amore?

Nelle prossime settimane, ad Una Vita arrivano Inigo e Flora. I due faranno finta di essere sposati ed entrano a far parte della trama di Acacias 38 come i nuovi proprietari de La Deliciosa. Ricordiamo che, dopo il matrimonio con Maria Luisa, Victor lascia il paese e si reca in Francia da sua madre Juliana e suo padre Leandro. I due ex abitanti del quartiere hanno infatti deciso di vendere la pasticcera e aprire una fabbrica di cioccolatini. Le new-entry della soap opera spagnola portano una ventata d’aria nuova e tantissimi intrighi. Ad avvicinarsi a loro è soprattutto la dolce Leonor. Dopo aver intossicato tutto il vicinato, a causa di una cioccolata cucina male, la Hidalgo decide di aiutare i due coniugi e risollevare la loro situazione economica.

Anticipazione Una Vita: Leonor di innamora di Inigo?

Leonor si avvicina sempre di più ad Inigo, ma cerca comunque di tenere le distanze perché consapevole del fatto che è sposato con Flora. Nonostante provi a non avvicinarsi troppo all’uomo, la giovane figlia di Rosina si ritrova a confidargli tutti i dispiaceri avuti nel corso della sua vita. Dalla morte di suo padre Maximiliano a quello di suo marito Pablo. Di fronte al racconto della dama, Inigo non riesce a far finta di nulla e decide di organizzarle una romantica e inaspettata sorpresa.

Anticipazioni Una Vita: Leonor e Inigo sempre più vicini

Inigo fa volare delle lanterne cinesi al Giardino dei Principi e fa esprimere un dolce desiderio a Leonor. I due si avvicinano molto, ma lei cerca sempre di non esagerare per rispetto del suo matrimonio con Flora. Tutta questa situazione ci lascia pensare che presto ne vedremo delle belle. La Hidalgo ritroverà forse l’amore?! Staremo a vedere!