Una Vita anticipazioni: il ritorno di Leonor ad Acacias dopo la morte di Pablo

Anticipazione Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38 dopo la morte di Pablo

Le anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Leonor ad Acacias 38. Dopo la morte di Pablo, la dolce Hidalgo fa finalmente rientro a casa, sorprendendo Rosina e Casilda. Ma come sta la giovane scrittrice? Vi annunciamo che, nel corso delle prossime puntate, fortunatamente Leonor dimostra di aver superato il grandissimo dolore per la perdita di Pablo. Ricordiamo che quest’ultimo ha perso la vita a causa del violento terremoto che ha colpito il ricco quartiere spagnolo. Ursula avrebbe potuto salvare il giovane Blasco, ma ha preferito lasciarlo al suo destino. Leonor ha sofferto molto per la morte improvvisa e inaspettata del marito. Insieme avevano tanti progetti, tra cui quello di allargare la loro famiglia. Ma non solo, la coppia aveva deciso di effettuare una viaggio sull’isola Margarita. Quella vacanza che non erano mai riusciti a concedersi. Per superare il dolore per la morte di Pablo, Leonor aveva deciso di effettuare questo lungo viaggio da sola.

Una Vita anticipazioni: Leonor torna ad Acacias con un grande sorriso

Leonor aveva scoperto che Pablo aveva programmato nei minimi dettagli un viaggio per l’isola Margarita. Per superare il grande dolore per la perdita del marito, aveva scelto di effettuare questo percorso da sola. Ed ecco che, nel corso delle prossime puntate, i telespettatori assisteranno al ritorno della bella Leonor. La giovane scrittrice torna nel piccolo quartiere con un grande sorriso. Una sorpresa per Rosina, che finalmente può riabbracciare la figlia dopo più di un mese. La figlia di Maximiliano racconta alla madre e a Casilda l’esperienza vissuta sull’isola Margarita. Dopo di che, la moglie di Liberto è costretta a raccontare a Leonor le ultime vicende che sono accadute ad Acacias, che riguardano la cattiveria di Ursula.

Anticipazioni Una Vita: Rosina mette in guardia Leonor

Rosina chiede a Leonor di mantenere le distanze con Ursula. Quest’ultima ha delle cattive intenzione su tutti loro. Non solo, si è ormai stabilita nel quartiere di Acacias 38, dopo essersi impadronita della casa di Cayetana. La moglie di Liberto confessa poi a Leonor che Blanca, con cui lei aveva instaurato un bel rapporto, è la figlia della Dicenta.