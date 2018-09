Anticipazioni Una Vita: Pablo muore, è colpa della malvagia Ursula

Anticipazione Una Vita: terremoto ad Acacias 38, Pablo muore per colpa di Ursula

Tragedia in vista ad Acacias 38. I telespettatori di Una Vita devono prepararsi a dare il loro addio a Pablo. Il buon figlio di Guadalupe fa parte della soap opera spagnola dalla prima puntata e ora è pronto ad uscire per sempre di scena. Il buon uomo si reca in casa di Arturo Valverde, dove tutti i domestici del palazzo sono riuniti. Il marito della dolce Leonor comunica ai suoi amici di voler intraprendere un viaggio con la sua sposa. Nonostante la bella notizia, Fabiana decide di raccontare al ragazzo la verità su Cayetana. La donna rivela al fratello della defunta Manuela che l’algida bionda è figlia di Jaime e gli chiede di non partire per aiutarla nel suo piano contro Ursula.

Una Vita anticipazioni: Pablo muore dopo il terremoto ad Acacias 38

Mentre si trovano tutti nella cucina di casa Valverde, una forte scossa di terremoto causa non pochi problemi al palazzo. Pablo viene colpito da alcune macerie, mentre tutti gli altri riescono ad evacuare. Il marito di Leonor chiede aiuto, ma l’unica a rendersi conto della presenza dell’uomo è Ursula. L’ex domestica di Cayetana decide di non aiutare il giovane e lo lascia solo e sofferente. Leonor viene a conoscenza di quanto accaduto e cerca di raggiungere suo marito a tutti i costi. I pompieri impediscono alla Hidalgo di entrare in casa a causa della possibilità di qualche nuovo crollo.

Anticipazioni Una Vita: Pablo muore, Leonor disperata

Pablo viene ritrovato dai vigili del fuoco dopo circa 24 ore di ricerche. L’uomo è in fin di vita e prima di morire rinnova il suo amore a Leonor. La donna è disperata e si accanisce contro Servante, dando al povero portiere tutta la colpa di quanto accaduto al suo amato.