Una Vita anticipazioni, grave incidente per Felipe: l’avvocato non è più lo stesso

Anticipazione Una Vita, terribile incidente per Felipe: Celia preoccupata

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un triste cambiamento di Felipe, il quale subisce un terribile incidente. Nelle prossime puntate, l’Alvarez Hermoso decide di andare in Francia, precisamente nella città di mare di Antibes. Qui si sono stabilit Mauro e Teresa. Infatti, vi ricordiamo che l’amata coppia lascia Acacias 38 tra poco. La Sierra, per portare avanti al meglio la sua gravidanza, ha bisogno di respirare aria di mare e così decide di iniziare una nuova vita con Mauro. San Emeterio accetta subito la proposta della maestrina e, dunque, gli abitanti di Acacias sono costretti a salutarli. Felipe decide di andarli a trovare, intraprendendo un breve viaggio. Ma quando sta per fare ritorno a casa ecco che accade qualcosa di imprevisto. Scendendo nel dettaglio, la carrozza sulla quale sta viaggiando si rovescia, a causa dei cavalli imbazzarriti. Un terribile incidente per l’Alvarez Hermoso, che viene subito ricoverato in ospedale. Improvvisamente Celia viene avvertita di quanto accaduto.

Una Vita anticipazioni: Felipe interamente ingessato, Celia vive anche uno scandalo ad Acacias

Celia appare subito molto preoccupata per le condizioni di Felipe, il quale si ritrova ricoverato in ospedale. La donna corre subito nella struttura ospedaliera dove trova il marito in condizioni pessime. Infatti, l’Alvarez Hermoso viene interamente ingessato. Pertanto, per Celia Felipe è irriconoscibile. Nel frattempo, la donna si ritrova a vivere anche uno scandalo ad Acacias. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, Ursula decide di iniziare la sua folle vendetta contro i vicini proprio da lei. Approfittando di un giornalista, fa uscire sui giornali delle foto di Celia senza veli. A questo punto, la donna è costretta ad affrontare ben due situazioni difficili nello stesso momento. A sostenerla, come sempre, c’è ovviamente Trini.

Anticipazioni Una Vita: Felipe torna ad Acacias, ma con un occhio bendato

Celia è molto preoccupata per Felipe, il quale fortunatamente riesce a riprendersi. L’Alvarez Hermoso torna ad Acacias, ma con una benda sull’occhio. Gli abitanti devono abituarsi al nuovo volto di Felipe, che non potrà più scoprire il suo occhio sinistro. Nel frattempo, Celia rivela a tutti che tra lei e l’Alvarez Hermoso è finalmente tornato l’amore dopo la triste separazione dei mesi precedenti.