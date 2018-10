Anticipazioni Una Vita, scandalo ad Acacias: Celia senza veli su un giornale

Anticipazione Una Vita: Celia protagonista di uno scandalo di Acacias 38

Scandalo ad Acacias 38 nelle prossime puntate di Una Vita. Questa volta al centro della scena c’è Celia. Ursula decide di prendere in mano la situazione e di vendicarsi contro gli abitanti del piccolo quartiere spagnolo. La Dicenta non dimentica il male ricevuto da tutti loro nell’ultimo periodo e, dunque, inizia a prendersela proprio con Celia. Sappiamo ormai bene che la domestica Carmen è una sua grande alleata e proprio lei la aiuta a portare avanti questo nuovo piano. Ursula corrompe un giornalista, con cui l’ex moglie di Felipe ha appuntamento per un’intervista sui prodotti Albora. Celia ha bisogno di pubblicizzare le sue tinte, ma nel corso dell’incontro viene drogata. Ursula ha intenzione di vendicarsi ufficialmente per l’umiliazione subita a causa del fantoccio. Così, il giornalista corrotto porta Celia a non essere più capace di ragionare. A questo punto, viene fotografata senza veli. Ed ecco che scatta così lo scandalo, in quanto vengono pubblicate sul giornale queste foto. Ma attenzione, la dolce Celia decide di affrontare Ursula.

Una Vita anticipazioni: pubblicate foto senza veli di Celia, la vendetta di Ursula

Dopo la scomparsa di Cayetana, Ursula decide di iniziare a vendicarsi con gli abitanti di Acacias per quanto subito negli ultimi tempi. Se la prende subito con Celia, la quale appena esce da una chiesa con Trini viene osservata da tutti i passanti. La donna non capisce il motivo per cui sta accadendo ciò. Dopo di che, trova un giornale per terra dove appunto sono presenti delle sue foto. L’ex moglie di Felipe comprende subito che dietro questo scandalo c’è proprio Ursula. Celia non si piega di fronte a questo affronto e così sceglie di affrontare una volta per tutte l’ex governante. La Dicenta, intanto, organizza un festeggiamento per conquistare la simpatia degli abitanti di Acacias 38.

Anticipazioni Una Vita, Ursula si vendica di Celia: l’ex moglie di Felipe l’affronta

Proprio in occasione di questo festeggiamento, Celia decide di affrontare pubblicamente Ursula. L’ex moglie di Felipe appare furiosa. Nessuno l’ha mai vista in questo modo. Ma ora si ritrova protagonista di un terribile scandalo e non può non trattenersi. La Dicenta, ancora una volta, finisce inevitabilmente nel mirino degli abitanti di Acacias.