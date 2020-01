Anticipazioni Una Vita, Flora: cosa vuole davvero Jordi? La verità

Una Vita anticipazioni, Jordi Barò corteggia Flora: ma quali sono le sue reali intenzioni

Cosa vuole davvero Jordi Barò da Flora in Una Vita? Le anticipazioni non sono per nulla positive per la giovane pasticcera, rimasta fortemente incuriosita dal pugile. Sia Liberto che Leonor hanno dimostrato di avere diversi sospetti nei confronti del nuovo arrivato. In particolare, la Hidalgo consiglia alla cognata di mantenere le distanze con l’uomo, in quanto non la convince per niente. Ebbene i sospetti della giovane scrittrice si rivelano fondati, ma prima Flora si ritrova a combattere contro Inigo. Infatti, quando Leonor e Liberto lo mettono al corrente della situazione, il Barbosa non reagisce affatto bene con la sorella. Ed è proprio contro quest’ultima che il pasticcere si scaglia, convinto che stia facendo di tutto per sedurre il pugile. In realtà, Flora sta semplicemente cercando di capire cosa intende fare Jordi. Nel corso delle prossime puntate, vedremo Inigo iniziare a comprendere la verità. Pertanto, cerca in tutti i modi di non lasciare da sola sua sorella in compagnia del pugile.

Flora molestata da Jordi, anticipazioni Una Vita: il pugile vuole solo approfittare della Barbosa

Jordi sembra essere pronto a tutto pur di conquistare Flora. Ma il suo intento è davvero positivo? Assolutamente no, visto che vedremo la povera pasticcera in serie difficoltà. Il tutto accade quando il pugile riesce a restare solo in compagnia della ragazza all’interno de La Deliciosa. Rimasta sola con Jordi, Flora comprende che potrebbe accadere qualcosa di brutto. Non appena il pugile inizia a metterle le mani addosso, la ragazza inizia a urlare. Nessuno, però, per le vie di Acacias pare sentire la richiesta di aiuto della Barbosa, la quale teme il peggio. Fortunatamente qualcuno riesce a entrare ne La Deliciosa e a metterla in salvo.

Trame Acacias 38, Liberto diventa un eroe: il Seler mette in salvo Flora

Ebbene le anticipazioni di Una Vita vedono come eroe della situazione Liberto! Il Seler riesce a mettere in salvo Flora dalle grinfie di Jordi, il cui unico intento è quello di approfittare della ragazza. Un momento drammatico per quest’ultima, che fortunatamente riceve l’aiuto del marito di Rosina. Vi anticipiamo che da questo momento si apre un nuovo e breve capitolo per Liberto, che viene considerato da tutti un eroe.