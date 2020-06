Una Vita anticipazioni, Diego e Blanca tornano? Il gesto di Samuel

Anticipazioni Una Vita: il gesto di Samuel per Diego e Blanca, l’arrivo di Cristobal ad Acacias

Diego e Blanca tornano ad Acacias? Le anticipazioni di Una Vita annunciano un momento molto delicato per Samuel. Quest’ultimo si ritrova a vivere una situazione davvero drammatica insieme a Genoveva. Abbiamo assistito, in queste settimane, all’arrivo di Ariza. L’uomo misterioso si è rivelato come una grande minaccia per la coppia Alday. Tenendoli sotto ricatto, pretende di risolvere i suoi problemi attraverso le conoscenze di Samuel, in cambio manterrà il silenzio con Cristobal sulla loro attuale posizione. Genoveva, infatti, teme di essere trovata dal suo ex ‘padrone’, per cui lavorava come prostituta. Ma vi anticipiamo che, purtroppo, Cristobal riesce a trovare la Salmeron e così anche Samuel. I due innamorati sono costretti a trovare una grossa somma di denaro, per salvare loro stessi dalla morte. L’Alday cerca così aiuto ai suoi vicini, ma non ottiene il risultato sperato. Proprio in questa circostanza, Samuel e Genoveva decidono di fuggire.

Una Vita anticipazioni: Samuel e Genoveva in pericolo di vita, i vicini voltano le spalle all’Alday

Come vi abbiamo già anticipato, Samuel chiede aiuto ai vicini per raccogliere il denaro necessario per rendere libera Genoveva. Ricordando le sue vecchie azioni nel ricco quartiere, molti dei protagonisti voltano le spalle all’Alday. Un momento difficile per il fratello di Diego, che riceve comunque l’aiuto di Liberto. Il marito di Rosina cerca di trovare una soluzione per mettere in salvo l’amico. Ma dalle anticipazioni spagnole sappiamo che, sfortunatamente, Samuel non riesce a raggiungere la somma richiesta da Cristobal. Per tale motivo, decide di fuggire lontano da Acacias insieme a Genoveva. La loro fuga viene interrotta proprio da Cristobal, il quale punta una pistola contro Genoveva.

Samuel salva Genoveva e chiede perdono a Diego e Blanca, anticipazioni Una Vita

Samuel fa da scudo a Genoveva, salvandole la vita. L’Alday finisce così in ospedale in gravissime condizioni. Ricoverato nella struttura ospedaliera, il figlio di Jaime chiede un particolare favore alla sua amata: scrivere una lettera a Diego e Blanca. Attraverso questo messaggio, Samuel chiede perdono al fratello per le sue crudeli azioni del passato. A questo punto, la coppia decide di tornare ad Acacias? Per quanto accade a Samuel, si potrebbe effettivamente pensare al ritorno di Diego e Blanca in Una Vita. Vi anticipiamo, però, che almeno per ora non rivedremo la coppia nel ricco quartiere. Sebbene Samuel abbia chiesto perdono, ad Acacias è ancora presente Ursula!