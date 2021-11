Una Vita anticipazioni dall’8 al 12 novembre: segreti, paure e manipolazioni

Una settimana piena preoccupazioni per i vicini di Acacias in Una Vita. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 novembre 2021 segnalano che Genoveva, dopo aver scoperto la verità sui piani segreti di Velasco, promette a Laura protezione. In particolare, se la aiuterà a eliminare definitivamente il perfido avvocato, proteggerà sua sorella Lorenza. Intanto, Fabiana decide di andare a trovare Felipe in ospedale, portandogli la sua torta preferita, quella al cocco.

Non solo, l’ex domestica gli parla di Marcia, facendogli sapere che era una persona per lui molto importante. Il nome suona familiare all’Alvarez Hermoso, che dopo essersi svegliato dal coma non ricorda più nulla degli ultimi anni. La conversazione, però, viene bloccata dall’arrivo improvviso di Genoveva. Liberto è davvero molto preoccupato per la presenza costante della Salmeron della stanza d’ospedale di Felipe e ne parla con Ramon e José Miguel.

Il marito di Rosina è convinto che la dark lady stia sfruttando l’amensia del suo amico per manipolarlo. Gli altri due, però, non sono d’accordo. Successivamente, Felipe sta per essere dimesso e Genoveva teme che possa recuperare la memoria. Per tale motivo, gli propone di trascorrere i primi giorni di convalescenza di una stazione termale. Dopo di che, invita Velasco e gli assicura che suo marito sta peggiorando e che è a un passo dalla morte.

Bellita decide di farsi visitare da un medico, il quale le fa sapere che l’unico modo per non perdere completamente la voce è tenerla a riposo. La cantante e José Miguel sono disperati, tanto che devono per forza annullare i concerti. Improvvisamente il dottor Puerta, esperto noto nel settore delle patologie dell’apparato fonatorio, bussa alla loro porta con una soluzione! La Del Campo non si trattiene e abusa del rimedio che le ha consigliato il medico. Sebbene le renda la voce stridula, pur di raggiungere il suo obbiettivo, ignora le sue istruzioni.

Antonito crede che il risultato delle elezioni sarà positivo su di lui e, intanto, gode delle attenzioni che riceve dai vicini di Acacias. Ma suo padre gli consiglia di restare umile e con i piedi per terra. Arrivano finalmente i risultati ed ecco che si scopre così che Antonito è stato eletto deputato per il partito conservatore.

Nonostante sia scocciato dall’ennesimo rifiuto di Felicia, Marcos cambia idea e non intende più andare in Messico. Così, continua a corteggiare la ristoratrice. Nel frattempo, secondo le anticipazioni di Una Vita, Anabel si confida con Camino, a cui rivela di aver preso l’iniziativa baciando Miguel.

Armando confessa a Liberto che dovrà partire per una lunga e segreta missione. Pertanto, gli chiede di stare vicino alla sua Susana e di mantenere il segreto, per ora.