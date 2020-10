Una Vita anticipazioni dall’11 al 17 ottobre: la morte di Alfredo

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda da domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020 annunciano la morte di Alfredo Bryce! Ursula comprende che il pentimento di Genoveva non è sincero. Per tale motivo, la Dicenta chiede delle spiegazioni alla Salmeron. Intanto, Marcia è sempre più delusa dal comportamento di Felipe e le sue speranze diminuiscono. L’Alvarez Hermoso, inaspettatamente, si avvicina alla domestica e la bacia. Dopo questo bacio, Marcia confessa finalmente all’avvocato le sue preoccupazioni: è gelosa di Genoveva. Felipe riesce subito a rassicurarla, rivelandole la verità: il suo avvicinamento alla Salmeron è legato a un piano. Dunque, in questo modo, l’Alvarez Hermoso confessa di non essere realmente interessato a Genoveva. Nel frattempo, Ursula scopre la nuova mossa di Ramon. La Dicenta decide di avvertire Alfredo dell’investimento del Palacios. La Salmeron tenta di incontrare in privato Felipe, ma quest’ultimo la evita in ogni modo. Al ritorno a casa del Bryce, Genoveva mente affermando di aver incontrato il suo vecchio amico Eladio, il giovane con cui l’uomo in passato ha avuto una relazione amorosa segreta. Dopo di che, fa credere al marito che presto il ragazzo gli farà visita. La Salmeron fa capire ad Alfredo che questo è il suo regalo per farsi perdonare per il tradimento con Felipe.

Una Vita anticipazioni da domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020: Alfredo Bryce muore, il piano di Genoveva va come lei aveva previsto

Il piano di Genoveva procede a gonfie vele, visto che riesce a ottenere il risultato sperato! Alfredo riceve una visita ed è convinto che si tratti di Elodio, come gli aveva anticipato la Salmeron. In realtà, si presenta nell’abitazione un sicario assoldato da Genoveva. Il Bryce ha uno scontro fisico con lo conosciuto, che è riuscito a introdursi in casa sua. A questo punto, si avverte un colpo di pistola e il banchiere cade a terra! Così, Alfredo Bryce muore! Questa rappresenta una grande svolta nella trama di Una Vita. Ora Genoveva si preoccupa semplicemente di crearsi un alibi. La Salmeron, però, ancora non sa che questo non segnerà l’inizio della sua felicità! Infatti, Felipe non la ama, ma nutre dei sentimenti nei confronti di Marcia!

Anticipazioni Una Vita dall’11 al 17 ottobre 2020: Liberto affoga la sua disperazione nell’alcol, Susana è molto preoccupata

Susana è preoccupata per Liberto, profondamente devastato per la partenza di Rosina. La sarta, a questo punto, chiede ai Palacios e a Casilda aiuto per confortarlo. In effetti, la donna non ha tutti i torti. La sua preoccupazione si fa sempre più importante, quando Liberto decide di affogare tutto il suo dispiacere nell’alcol. A informare Susana ci pensa Casilda, la quale è a conoscenza della situazione. Di fronte a quanto sta accadendo, la sarta chiede ai vicini e alla domestica di tenere sotto controllo Liberto.