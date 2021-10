Una Vita anticipazioni dall’11 al 15 ottobre: un bacio e un pericoloso piano

Difficili momenti per i vicini di Acacias, che per motivi diversi si ritrovano ad affrontare situazioni spiacevoli. Nel corso delle puntate di Una Vita, che andranno in onda prossima settimana, Ildefonso litiga con Camino, dopo la rivelazione fatta da Anabel durante il rinfresco organizzato da suo padre. Il marchesino si chiude in casa per la vergogna, mentre Marcos convince Felicia a restare a dormire a casa sua così da poterla aiutare a recuperare le forze. Intanto, Anabel chiede scusa a Camino. Quest’ultima, però, pare non avere alcuna intenzione di perdonare né lei né sua madre.

In questo momento difficile, Marcos cerca di consolare Felicia, la quale si sente l’unica colpevole delle pene che sta affrontando sua figlia. Ed ecco che tra loro scatta un bacio. I vicini commentano quanto accaduto a Ildefonso, mentre Camino lo rassicura facendogli presente che non lo abbandonerà. In casa loro, però, arriva il nonno del ragazzo, che lo schiaffeggia. Il Marchese è furioso perché avrebbe dovuto mettere al corrente la Pasamar del suo problema. Inoltre, minaccia il nipote di ripudiarlo se non rimedierà al torto che ha fatto a Camino. Ildefonso sembra ormai aver preso una decisione.

Secondo le anticipazioni di Una Vita, Velasco fa sapere a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle. Pertanto, la Salmeron decide di licenziare la domestica. Felipe, invece, è sempre più sicuro che sia stata sua moglie a uccidere Marcia e confessa a Liberto e Ramon che andrà a Cuba per cercare un confronto con Santiago/Israel, l’unico che potrebbe rivelargli la verità. Dopo di che, Genoveva chiede al marito di non partire per cercare di convincere il Becerra a tornare ad Acacias per testimoniare all’appello.

Non solo, gli confessa di essere ancora innamorata di lui. Velasco, che assiste alla scena, trascina a casa la Salmeron e le fa notare che si è solo umiliata. Colpito dalla gelosia, il perfido avvocato dà un ultimo ordine a Laura: dovrà uccidere Felipe.

Sebbene stiano cercando di andare d’accordo, i Palacios continuano a litigare per le diverse opinioni politiche. Ramon, confidandosi con Liberto, ammette di essere preoccupato per la situazione che si è creata in casa sua.

Bellita sembra aver trovato un’idea per rendere la sua canzone più moderna. Ebbene, la cantante propone a Jacinto di inserire nel suo brano il suo urlo. L’uomo accetta con grande felicità e Servante appare invidioso.

Nel frattempo, l’ex portinaio e Fabiana decidono di regalare un braciere a Casilda e Alodia per ringraziarle dell’aiuto che hanno dato durante il concorso delle pensioni. Utilizzando anche un gustoso dolce, i due riescono a ottenere il perdono delle ragazze.