Una Vita anticipazioni dall’11 al 15 maggio: i sospetti di Telmo, l’ira di Felipe

Anticipazioni Una Vita da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020, Lucia ancora innamorata di Telmo: lui pensa di essere il padre di Mateo

Secondo le anticipazioni di Una Vita, nel corso delle puntate in onda dall’11 al 15 maggio 2020, Lucia dimostra di essere ancora innamorata di Telmo, ma per il bene di Mateo decide di allontanarlo. La Alvarado, inoltre, teme eventuali ripercussioni da parte di Eduardo. La cugina di Celia confessa a Ursula che non ha mai smesso di amare Telmo in questi lunghi dieci anni. Mentre parla con l’ex prete, il piccolo Mateo si lascia sfuggire la sua età, affermando che sta per compiere dieci anni. A questo punto, il Martinez non può non iniziare a sospettare di essere suo padre. Pertanto, si reca da Ursula, a cui inizia a fare qualche domanda. La Dicenta, però, nega queste ipotesi. Felipe è stanco di vedere Ramon che gira per le vie di Acacias e così decide di affrontarlo, umiliandolo e accusandolo di fronte a tutti i vicini. Liberto riesce a intervenire in tempo per mettere fine alla discussione. Invece, Lolita affronta Susana, la quale sta spingendo le vicine a non acquistare nella sua bottega. Dopo ciò, Felipe continua a mostrare tutto il suo disprezzo verso Ramon. Quest’ultimo si rifiuta di difendersi e costringe Antonito a chiudere ogni rapporto con lui. A causa dei pettegolezzi di Susana, Lolita inizia ad avere dei grossi problemi con la sua bottega.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Jose Miguel e Bellita ossessionati dal fantasma di Celia

Cinta fa la conoscenza di Fabiana e Marcelina, a cui chiede notizie sull’ambiente artistico del posto. Arantxa sospetta che la ragazza non vada ogni giorno in biblioteca, come invece dichiara a Jose Miguel e Bellita. Intanto, la coppia scopre che sta attualmente vivendo nella casa in cui è morta Celia. Spaventati dall’arrivo del fantasma, decidono di passare la notte in hotel. I due coniugi decidono poi di vendere l’appartamento e, in attesa di ricevere proposte, tornano ad Acacias. Bellita inizia, però, a vedere il fantasma di Celia. Cinta continua, nel frattempo, a mentire ai suoi genitori e spera che Arantxa possa aiutarla a mantenere il suo segreto.

Trame Una Vita prossime puntate: Genoveva conquista le vicine, ma poi fa infuriare Samuel

Samuel decide di organizzare una nuova merenda a casa sua, durante la quale rivela ai vicini come ha conosciuto Genoveva e come si è innamorato di lei. Secondo le anticipazioni italiane di Una Vita, l’Alday chiede alle presenti di portare rispetto a sua moglie. Ed ecco che la Salmeron riesce a trovare un modo per avvicinarsi a Rosina e Susana. Non tenendo conto dei consigli di Samuel, Genoveva agisce per conto suo e manda alla sua amica francese, Marlen, i soldi ricavati dalla vendita di un importante vaso. L’Alday, non appena scopre quanto accaduto, si infuria e ricorda alla moglie che non deve rischiare così tanto.