Una Vita anticipazioni dall’1 al 6 marzo: Trini muore, il piano di Telmo

Anticipazioni Una Vita marzo 2020 nuova settimana: nasce Milagros, Trini muore

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, dopo varie complicazioni, i dottori decidono di effettuare un parto cesareo a Trini. Finalmente nasce la piccola Milagros, ma le condizioni di salute della Crespo peggiorano. Il medico le prescrive un farmaco salvavita, che deve assumere ogni volta che ha una crisi causata dalla gestosi. Ramon decide di lasciare Trini in compagnia di Celia, in quanto deve svolgere alcuni impegni di lavoro. La donna, però, si sente minacciata dagli strani comportamenti della moglie di Felipe, con la quale inizia a discutere sulle cure da dare a Milagros. Proprio in questa circostanza, la Crespo accusa un malore. Quando Ramon torna a casa scopre da Celia che sua moglie Trini è morta. L’intero quartiere è sconvolto per quanto accaduto alla donna, mentre la Alvarez Hermoso sembra più interessata alla salute della piccola Milagros. Intanto, Ramon non riesce a reagire alla scomparsa della sua amata.

Una Vita anticipazioni dall’1 al 6 marzo 2020: muore l’unico testimone per scagionare Ursula, Agustina rivela la verità a Fabiana

Nonostante abbia rinunciato agli abiti sacerdotali, Telmo rivela a Lucia di essere intenzionato ad attendere ancora prima di rendere pubblico il loro amore. L’ormai ex prete vuole prima scagionare Ursula dall’accusa di aver ucciso Guillermo. Nel frattempo, Samuel continua a essere pressato da Batan e decide di organizzare la sua fuga dal ricco quartiere. Lo strozzino, però, gli impedisce di lasciare Acacias, continuando a minacciarlo. L’unico testimone dell’omicidio di Frate Guillermo sembra essere un mendicante, che però viene ritrovato morto. Telmo sta vivendo una situazione davvero complicata e, a causa dello stress, si scaglia contro il priore Espineira, accusandolo di aver dato l’ordine di uccidere l’unico testimone. Ursula inizia a perdere tutte le speranze e Agustina rivela a Fabiana di aver visto il volto dell’assassino di Guillermo. Con il consenso di Mendez, Telmo e Lucia decidono di mettere in atto un piano per far parlare Agustina e scagionare così Ursula, la quale rischia di essere giustiziata.

Una Vita anticipazioni italiane marzo 2020: Inigo scopre la verità sul rapporto che c’è tra Tito e Borras

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che nel quartiere di Acacias si presenta Salvador Borras, l’uomo che sostiene di avere un contratto come procuratore sportivo di Tito. A questo punto, Inigo chiede consiglio a Felipe e scopre che effettivamente c’è un accordo tra loro.