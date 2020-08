Una Vita anticipazioni dal 9 al 15 agosto: Ramon scompare, vicini truffati

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 9 al 15 agosto 2020, Carmen e Ramon prendono parte al pranzo di beneficenza, durante il quale Susana, Rosina e Felicia non fanno altro che guardarli. Nonostante ciò, la domestica riesce a dare loro una bella lezione, dimostrandosi informata sulle notizie di attualità. Il Palacios discute poi con Antonito per la vendita del brevetto e continua a portare avanti le sue indagini sulla Banca Americana. Dopo aver ricevuto un telegramma, Ramon parte dichiarando ai suoi cari che starà via per qualche giorno. Intanto, Genoveva tenta di sedurre Antonito, con lo scopo di convincerlo a investire. Il giovane Palacios non si lascia corteggiare dalla Salmeron, ma ammette di essere pronto a investire, andando contro suo padre e Lolita. Una volta giunti a casa Bryce per effettuare l’investimento, Antonito, Josè, Susana, Liberto e Felicia rivelano di aver riscontrato un problema. Nel frattempo, Ramon resta coinvolto in un incidente d’auto. Antonito annuncia a tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro e Genoveva chiede ad Alfredo di concedergli lui un prestito. Ma il giovane Palacios deve offrire la proprietà di famiglia come garanzia. I due coniugi Bryce, convinti ormai di aver messo fuori gioco Ramon, sono certi che il loro piano stia proseguendo bene. Lolita si infuria con Antonito per la scelta presa sull’investimento e inizia a preoccuparsi.

Anticipazioni Una Vita da domenica 9 a sabato 15 agosto 2020: Ramon ha un incidente, i vicini di Acacias in rovina

Ad Acacias nessuno ha notizie di Ramon e tutti iniziano a preoccuparsi. Liberto, intanto, ammette di temere un risultato disastroso dall’affare fatto con Alfredo e chiede a Rosina di non spendere troppi soldi. Improvvisamente si diffonde la notizia sul fallimento del Banco Americano! I vicini di Acacias hanno perso tutti i loro risparmi. Dopo questo annuncio, tutti chiedono spiegazioni ad Alfredo, il quale finge di non sapere nulla e rivela di essere convinto che si tratti di una manovra politica. Ursula inizia a lavorare in casa Bryce e confessa a Genoveva che il loro piano sta funzionando, sia i vicini che le domestiche sono nel panico. Carmen è sempre più preoccupata per l’assenza di Ramon e chiede aiuto a Felipe. La domestica teme che sia accaduto qualcosa al suo amato e non ha torto. Antonito, invece, preferisce aspettare prima di iniziare a cercare il padre, in quanto vorrebbe prima risolvere il problema legato alla banca. Furiosi per il fallimento del Banco Americano, i vicini di Acacias mettono in atto una protesta in strada.

Una Vita anticipazioni: Camino parla nel sonno, Cinta scopre la verità su Rafael

Camino si addormenta al ristorante e Cesareo la sente parlare nel sonno. Il vigilante chiede spiegazioni alla famiglia Pasamar, la quale continua a confermare che Camino non può parlare. Emilio osserva con gelosia Cinta e Rafael al pranzo di beneficenza. Il figlio di Felicia sospetta che Rafael sia in realtà un impostore e cerca di mettere in guardia la Dominguez. Quest’ultima, però, non crede alle sue parole. Il Pasamar consegna alla giovane cantante la foto del vero Rafael Bonaque. Cinta, a questo punto, affronta il finto Rafael, il quale confessa di essere un chitarrista di flamenco povero. Si è fatto passare per un industriale per avere la possibilità di frequentarla, dopo essersi perdutamente innamorato di lei. Dopo questo confronto, Cinta confessa la verità ad Arantxa e ai suoi genitori.

Anticipazioni trame italiane Una Vita: Felipe indaga su quanto accaduto ad Agustina

Felipe fa sapere che la diagnosi del dottor Maduro sulle condizioni di salute di Agustina era sbagliata. Infatti, la domestica non ha nessuna malattia. L’Alvarez Hermoso ora è pronto a cercare il medico, al fine di chiedergli spiegazioni su quanto accaduto. Di fronte alle intenzioni dell’avvocato, Ursula si allarma. Agustina viene dimessa dall’ospedale e, quando torna a casa, viene riaccolta dalle altre domestiche con grande affetto. Felipe non bada a spese per permettere alla sua domestica di godere di tutto ciò di cui ha bisogno.