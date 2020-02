Una Vita anticipazioni dal 9 al 14 febbraio: qualcuno tenta di uccidere Lucia

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Antonito e Lolita si sposano, qualcuno vuole eliminare Lucia

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda prossima settimana, il priore Espineira è disposto a tutto pur di avere tra le mani i soldi dei Marchesi di Valmez. Pertanto, fa sapere a Telmo di poter fare persino del male a Lucia. Nel frattempo, ad Acacias Victor e Maria Luisa fanno una graditissima sorpresa durante il matrimonio di Antonito e Lolita. Tutto il quartiere, intanto, festeggia le nozze della coppia. I due innamorati finalmente diventano marito e moglie attraverso una cerimonia romantica. Ma accade qualcosa di inaspettato: qualcuno, durante i festeggiamenti, mette del grasso sulle scale del palazzo Acacias 38, per far cadere Lucia. Telmo nota l’assenza della Alvarado e così va a cercarla. Prima che sia troppo tardi, il prete riesce a soccorrere Lucia. Mentre Frate Guillermo continua a osservare Lucia e Telmo, quest’ultimo sospetta che sia stato proprio il priore a causare l’incidente della ragazza. A questo punto, il prete svela i suoi sospetti al suo mentore. Il sacerdote, poi, cerca nuovamente di convincere la Alvarado a non sposare Samuel e, nel frattempo, Guillermo decide di affrontare finalmente Espineira. Di fronte alle accuse del frate, il priore svela di aver beccato Telmo, privo di vestiti, accanto a Lucia.

Una Vita anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2020: Lucia fissa la data delle sue nozze con Samuel

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Lucia fissa la data del suo matrimonio con Samuel, facendosi promettere da quest’ultimo che, una volta sposati, lasceranno Acacias. Guillermo rimprovera duramente Telmo, poiché non gli ha raccontato cosa è successo tra lui e la Alvarado. A questo punto, il sacerdote svela al suo mentore tutto ciò che è accaduto con Samuel. Dopo di che, il prete si reca ancora da Lucia, a cui ribadisce che l’Alday potrebbe essere il responsabile della morte dello zio Joaquin. A questo punto, Guillermo invita Telmo a fare chiarezza con i suoi sentimenti e, nel caso, lasciare anche gli abiti sacerdotali. Ursula ascolta la conversazione e fraintende il tutto.

Anticipazioni trame Una Vita: Trini ha un malore, primo combattimento per Tito

Inigo rivela a Tito che presto dovrà affrontare il suo primo combattimento. Il pugile riesce a trionfare in questo suo primo scontro e, di fronte al suo successo, vari scommettitori invitano il ragazzo a scontrarsi con un pugile francese. Mentre Antonito e Lolita partono per la loro luna di miele, Susana riceve un telegramma da Samuel abbastanza preoccupante. Durante una passeggiata con Celia, Trini accusa un malore.