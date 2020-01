Anticipazioni Una Vita: arrivano brutte notizie su Elvira e Simon

Una Vita anticipazioni, arrivano delle brutte notizie su Elvira e Simon: il dramma di Susana

Nel corso delle prossime puntate di Una Vita vedremo Susana vivere momenti drammatici, dopo aver ricevuto notizie su Elvira e Simon. I telespettatori hanno festeggiato nel sapere che la giovane Valverde era in dolce attesa. Ma ora la situazione per la figlia di Arturo è abbastanza complicata. Dalle anticipazioni sappiamo che il bambino che Elvira dà alla luce è un maschietto. Ci sono, però, delle cattive notizie sul neonato. Infatti, vi anticipiamo che il piccolo purtroppo ha dei gravi problemi di salute. Questo, naturalmente, non può che portare Susana a vivere momenti di grande preoccupazione. La sarta teme il peggio quando non riceve più notizie da parte della coppia. Improvvisamente arriva ad Acacias il telegramma di suo figlio, che le annuncia la nascita del suo bambino. Con questo messaggio, tranquillizza sua madre sulla sua salute e su quella di Elvira. Come possiamo già immaginare, i due innamorati sono felicissimi di essere riusciti ad allargare la loro famiglia. Ma arrivano presto delle cattive notizie.

Anticipazioni Una Vita: il figlio di Elvira e Simon gravemente malato

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che presto Susana vive un vero e proprio dramma. Simon, infatti, le comunica una brutta notizia: il neonato si è gravemente ammalato ed è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente la sarta va in panico di fronte a questo telegramma, in quanto non riesce a comprendere cosa possa essere accaduto al piccolo. I medici sembrano non avere delle risponde concrete sulla salute del bambino, tanto che non riescono a formula una precisa diagnosi. Questa notizia riesce, non poco, a sconvolgere la povera Susana, che non può non preoccuparsi per il suo nipotino. Ed ecco che la sarta inizia a pensare di trasferirsi a Genova, dove attualmente vivono Simon ed Elvira.

Anticipazione Una Vita: Susana vive un dramma e cerca l’aiuto di Leandro

Vedremo, dunque, Susana davvero disperata. La sarta avverte subito suo figlio Leandro, il quale vive a Parigi con Juliana, Maria Luisa e Victor. La donna spera che il figlio maggiore possa trovare una soluzione a quanto sta accadendo a Simon ed Elvira. Ovviamente continua a sperare che il neonato possa presto riprendersi da questa grave malattia.