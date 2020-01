Una Vita anticipazioni dal 7 al 10 gennaio: Telmo eroe, il segreto di Inigo

Trame Una Vita prossima settimana: Telmo e Lucia sempre più vicini, Celia e Felipe si riprendono

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, al fine di evitare che Lucia entri in casa degli Alvarez Hermoso, Telmo decide di prendersi cura di Celia e Felipe, ancora gravemente malati. La vicinanza tra la Alvarado e il prete continua a infastidire Samuel. Nonostante sia stata somministrata loro una cura sperimentale dal dottor Quiles, Celia e Felipe non riescono a riprendersi. Lucia si dispera e inizia a pensare di scrivere una lettera a Tano, per informarlo di quanto accadendo ai suoi genitori. Il quartiere di Acacias si preoccupa quando anche Telmo non dà più segnali di vita dalla casa Alvarez Hermoso. Durante un incontro di preghiera, Casilda arriva sul posto con una lettera scritta dal sacerdote: Celia e Felipe stanno iniziando a dare qualche segno di ripresa grazie alla cura sperimentale. I vicini organizzano poi una merenda in onore di Telmo, con lo scopo di ringraziarlo per essersi preso cura degli Alvarez Hermoso. Di fronte a quanto sta accadendo, Samuel dimostra la sua gelosia, ma non può fare altro che prendere parte alla piccola festicciola, fingendosi riconoscente verso di lui. Lucia vorrebbe tornare a casa insieme a Celia e Felipe, ma Quiles le consiglia di aspettare ancora. In seguito, la Alvarado si trattiene a parlare con Telmo e la sintonia tra loro è abbastanza evidente.

Una Vita anticipazioni: crisi tra Antonito e Lolita, Flora e Leonor scoprono il segreto di Inigo e Liberto

Antonito non comprende il motivo per cui Lolita sia disposta a sposare Ceferino e si sente tradito. L’uomo arrivato da Cabrahigo inizia a non mangiare, con lo scopo di convincere Lolita del fatto che devono sposarsi il prima possibile. Trini tenta di riportare la pace tra la domestica e Antonito, scrivendo una lettera allo zio Gennaro, colui che conosce tutte le tradizioni di Cabrahigo. In questo modo, la signora Palacios spera di trovare un modo per rompere questo assurdo compromesso nuziale tra Lolita e Ceferino. Intanto, Antonito inizia a pensare di trasferirsi in America, proprio per dimenticare la delusione che gli ha dato Lolita. Flora scopre che Inigo sta scommettendo soldi durante i combattimenti di boxe e decide di parlarne con Leonor. Jordi Barò invita il Barbosa e Liberto ad assistere a un nuovo incontro. Leonor e Flora decidono di seguire Inigo fino alla società di ginnastica e qui ricevono le conferme sui loro dubbi: i due stanno scommettendo denaro durante i combattimenti di boxe. Messo con le spalle al muro, il Barbosa chiede perdono alla giovane Hidalgo. Quest’ultima, però, non vuole neppure ascoltarlo. Inigo chiede poi aiuto a Liberto per sistemare la situazione.

Anticipazioni Acacias 38: Servante pronto a partire e lasciare Acacias per raggiungere Paciencia

Servante è scioccato quando Paciencia, attraverso un telegramma, gli fa sapere che l’ha tradito con un altro uomo più giovane. Il portinaio è sempre più deciso a partire per Cuba, sebbene sua moglie gli consigli a non farlo. A questo punto, le domestiche decidono di coinvolgere nella questione Ramon, al fine di spronare Servante a restare in Spagna.