Una Vita anticipazioni dal 6 all’11 dicembre: Felipe mette nei guai Mauro

Le anticipazioni di Una Vita annunciano importanti novità ad Acacias 38! Nel corso delle puntate in onda da domenica 6 a venerdì 11 dicembre 2020, Mauro e Felipe proseguono le loro ricerche. I due amici stanno cercando, senza sosta, Marcia. L’ex ispettore ha fatto sapere all’avvocato che la brasiliana potrebbe trovarsi nelle mani di Cesar Andrade, un trafficante di donne. Chiaramente l’Alvarez Hermoso è spaventato all’idea che la sua amata possa essere venduta chissà a quale malvivente. Non solo, teme che in questo momento stia trascorrendo momenti terribili. Pertanto, non ha intenzione di perdere tempo.

Mauro, durante la prossima settimana, rivela a Felipe di avere degli aggiornamenti su Andrade, ma gli chiede di non commettere alcun gesto avventato. Infatti, l’Alvarez Hermoso deve fingere di essere tranquillo con i suoi amici. Nessuno deve sapere che stanno indagando sul trafficante. Liberto, però, ha qualche dubbio. Anche gli altri vicini notano un atteggiamento strano nell’avvocato. Felipe non riesce a essere paziente e chiede a una prostituta che conosce di iniziare a indagare nei bassifondi. La donna si presenta in casa sua proprio quando c’è il marito di Rosina.

San Emeterio continua le sue indagini e raggiunge finalmente Andrade. Mauro si presenta come un uomo d’affari e riesce a conquistare la sua fiducia. Impaziente, Felipe arriva sul posto e rischia di mettere a rischio l’operazione messa in atto dall’amico. L’avvocato mette così nei guai l’ex ispettore. Fortunatamente Mauro riesce a gestire bene la situazione e parla ad Andrade della tratta di donne. Cesar, però, si offende dopo questa insinuazione e nega di saperne qualcosa. Secondo le anticipazioni, il malvivente sta chiaramente mentendo!

Antonito decide di parlare con suo padre dello strano atteggiamento che stanno tenendo le loro mogli, Lolita e Carmen. Il giovane Palacios sospetta che tra le due ci sia qualche problema. I due scoprono solo in seguito che le voci riguardanti i continui litigi di Carmen e Lolita sono vere.

Ledesma continua a creare disagio nella famiglia Pasamar e in particolare a Felicia. Questa volta l’uomo, con il suo comportamento, riesce a rovinare l’immagine del ristorante. Intanto, Emilio ha lasciato Acacias per qualche giorno, in quanto sta cercando un punto debole di Ledesma.

Il giovane ha intenzione di trovare qualcosa che possa permettergli di ricattarlo e di liberare così sua madre dalla promessa di matrimonio. Un momento difficile per il ristoratore, il quale ora sta ricevendo il sostegno di José Miguel, fortunatamente. Il ragazzo ha deciso di raccontare al padre di Cinta tutta la verità.