Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 ottobre: Lucia scopre la verità sui Valmez

Anticipazioni Una Vita da sabato 6 a domenica 12 ottobre 2019: Lucia scopre la verità sui suoi veri genitori

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che le donne di Acacias si scagliando duramente contro Ursula, che riceve l’aiuto di padre Telmo. Celia consiglia a Lucia di dire al sacerdote di essere prudente con la Dicenta, che lui assume come domestica. In seguito, la Alvarado scopre che il suo padrino Joaquin le farà presto visita. Quando arriva nel quartiere spagnolo, l’uomo non mostra il minimo affetto nei confronti della ragazza e ribadisce di essersi presentato sul posto solo per l’affare promesso da Felipe. Lucia e Flora, nel frattempo, non riescono a capire il motivo per cui le donne di Acacias odino così tanto Ursula. Poi, la Alvarado rivela a Telmo di provare un forte sentimento nei confronti di Samuel. Celia e Felipe, invece, tentato di capire che tipo di rapporti aveva Joaquin con i Marchesi di Valmez. Ma appena si tocca questo argomento, l’uomo entra subito sulla difensiva. Intanto, Lucia confessa a Telmo di voler rifiutare l’assegno mensile dei Valmez. Il sacerdote si reca da Espineira e comprende che la Chiesa è interessata in modo particolare al denaro della ragazza. Dopo di che, scopre che i Valmez hanno promesso alla Chiesa una prestigiosa collezione di quadri. Stremato dalle continue domande degli Alvarez Hermoso, finalmente Joaquin confessa di essere stato obbligato dai Marchesi a prendersi cura di Lucia. L’uomo poi rivela alla Alvarado che è figlia dei Valmez. La ragazza poi si lascia consolare da Samuel, il quale inizia a interessarsi seriamente alla sua eredità.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Maria era l’amante di Maximiliano, Lolita e Trini malate

Inigo pensa che il dottor Higinio nasconda qualcosa, ma Leonor non crede a questi suoi sospetti. Intanto, il medico litiga continuamente con Maria per la gestione del denaro. Higinio organizza una festa a casa sua, durante la quale Rosina scappa dopo essersi trovata di fronte alla domestica e inizia a comportarsi in modo strano. Liberto va a cercare il medico in ospedale e qui scopre che nessuno lo conosce. La madre di Leonor fa sapere poi a Susana che Maria è stata l’amante di Maximiliano. Higinio rivela al Soler il motivo per cui nessuno lo conosce all’interno della struttura ospedaliera. I sospetti del Soler, però, aumentano sempre di più e ne parla con Inigo. Susana decide di aiutare Rosina a liberarsi di Maria e fa in modo che quest’ultima venga accusata di furto. Dopo di che, la Rubio chiede a Higinio di licenziare la donna. Le vicine accolgono con grande gioia la notizia sulla gravidanza di Trini, mentre Ramon si mostra troppo protettivo nei suoi confronti. Intanto, Lolita torna a casa. Per proteggere la moglie in dolce attesa, Ramon è costretto a seguire un rituale di Cabrahigo. La fidanzata di Antonito e la Crespo si ammalano a causa di una brutta gastroenterite.

Anticipazione Una Vita, Samuel in crisi economica: la situazione dell’Alday problematica

Samuel contatta l’usuraio Jimeno Batan per ottenere da lui un prestito. Intanto, le banche minacciano di pignorare il suo appartamento ad Acacias 38. L’Alday accetta le condizioni dell’uomo. Lucia cerca di aiutarlo, ma lui continua a rifiutare il suo aiuto. La Marchesa di Urrutia non ha intenzione di comprare i gioielli di Samuel, ritenendoli “spazzatura”. Il fratello di Diego, furioso, la caccia via in malo modo. Ed ecco che la crisi economica si fa sentire sempre di più e la Alvarado, colpita, decide di donargli una parte del suo assegno mensile. Ed ecco che Samuel inizia a interessarsi al denaro della ragazza. Servante diventa il volto della pubblicità del tonico. Fabiana, però, scopre che la pubblicità è, in realtà, offensiva nei confronti dell’amico. Così, cerca di far sparire tutti i manifesti. Il portinaio scopre la verità.