Anticipazioni Una Vita, arriva la madre di Casilda: la verità che sconvolge

Una Vita anticipazioni: ad Acacias arrivano il medico Higinio e la madre di Casilda

Nelle prossime puntate di Una Vita approda ad Acacias la madre di Casilda, che rivela una verità sconvolgente. Il tutto avviene dopo l’esplosione della galleria della famiglia Alday. Proprio durante questo incidente, Liberto rimane gravemente ferito. A salvare la sua vita ci pensa il dottor Higinio Baeza, che porta avanti un intervento al cervello molto delicato. L’uomo, dopo qualche giorno, fa sapere a Leonor di essere alla ricerca di una sistemazione ad Acacias. Per ringraziarlo di aver salvato la vita di Liberto, la giovane scrittrice consiglia a sua madre di affittare l’appartamento, in loro possesso, in cui viveva Arturo. Ricordiamo che il Valverde muore proprio durante il suo matrimonio con Silvia. Rosina accetta la proposta della figlia, dimostrando di fidarsi del medico, il quale potrà darle solo metà del prezzo dell’affitto. Ed ecco che dopo qualche giorno arriva nel ricco quartiere la domestica di Higinio, ovvero Maria. La donna si avvicina subito a Casilda e il pubblico noterà un atteggiamento abbastanza particolare. Sebbene si sia presentata come una domestica, la nuova arrivata si relaziona a Higinio come fosse una persona di famiglia.

Anticipazione Una Vita: Rosina cerca di allontanare Maria da Acacias

Higinio e Maria nascondono un segreto e questo apparirà subito chiaro anche ai telespettatori. Pur di non destare dei sospetti, il medico organizza una festa nella sua abitazione, al fine di presentarsi. Ed ecco che si accende la curiosità quando la domestica si impossessa dei gemelli d’oro che Rosina regala a Higinio per ringraziarlo di aver salvato Liberto. La donna si rifiuta, però, di consegnare il denaro ricavato dalla vendita dei gioielli, ricordandogli che è stato lui a volersi trasferire nel posto in cui lei non sarebbe mai voluta tornare. Proprio durante la festa organizzata dal medico, Rosina incontra Maria e dopo averla vista decide di lasciare l’appartamento il più velocemente possibile. Con la complicità di Susana e di Liberto, la Rubio cerca in tutti i modi di allontanare i due nuovi arrivati da Acacias. Il motivo? Maria in passato ha avuto una relazione clandestina con il suo defunto marito Maximiliano.

Anticipazioni Una Vita: Maria confessa a Leonor che Casilda è sua sorella

Maria fa intendere di essere pronta a lasciare Acacias, ma proprio durante il saluto confessa a Casilda di essere sua madre. A questo punto, la donna riesce a restare nel quartiere, assicurandosi l’appoggio della dolce domestica. La ragazza, intanto, fa sapere ai suoi padroni che Maria è appunto sua madre. Da questa confessione, Rosina intuisce che Casilda potrebbe essere la figlia di Maximiliano! A togliere ogni dubbio ci pensa Maria, la quale rivela a Leonor che la giovane domestica è, in realtà, sua sorella. E mentre la scrittrice appare felice di fronte a questa verità, Rosina non reagisce bene!