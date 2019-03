Anticipazione Una Vita: Arturo muore durante il suo matrimonio

Una Vita anticipazioni: Arturo sposa Silvia e viene ucciso

Arturo Valverde è senza dubbio uno dei personaggi più odiati dai telespettatori di Una Vita. Il colonnello di Acacias 38 non gode assolutamente di una buona reputazione tra il pubblico della telenovela spagnola. Nonostante ciò, grazie ai suoi sotterfugi, la soap opera ha acquisito un tono molto più intrigante. Come tutti, purtroppo, anche il burbero padre della dolcissima Elvira è destinato a morire. L’uomo viene ucciso durante il suo matrimonio con una new-entry che in Italia non abbiamo ancora avuto modo di conoscere, ovvero Silvia Reyes.

Anticipazione Una Vita: la morte di Arturo Valverde durante il matrimonio con Silvia

Silvia Reyes arriva ad Acacias 38 e subito fa la conoscenza di Arturo. Il Valverde sfida in un duello di scherma la nuova arrivata, senza però sapere che si tratti di una donna. Lei lo batte e il colonnello resta senza parole nello scoprire che si trattava proprio di una signora. I due non iniziano con il piede giusto ma poi le cose cambiano in fretta. Il padre di Elvira comincia a provare qualcosa di molto forte nei confronti della Reyes e così decidono di trascorrere insieme il resto della loro vita. Purtroppo, un clamoroso colpo di scena rovina la loro serenità. Il giorno del matrimonio tra il Valverde e la bellissima Silvia, un uomo di nome Blasco spara verso Valverde e lo uccide proprio davanti la chiesa di Una Vita.

Anticipazioni Una Vita: addio ad Arturo, l’attore Manuel Regueiro saluta Acacias 38

L’attore Manuel Reguiro ha fatto parte del cast di Una Vita per ben 417 episodi e con il tempo è riuscito ad accalappiarsi l’affetto dei suoi colleghi e dei telespettatori. Dopo la sua tragica e drammatica uscita di scena, l’uomo ha ringraziato tutti e ha fatto sapere di essere stato onorato di aver potuto far parte di una soap opera di grande successo come lo è diventata Acacias 38. Con l’addio di Arturo Valverde, gli autori della telenovela hanno deciso di fare un salto temporale di circa dieci anni.