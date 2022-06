Una Vita anticipazioni dal 5 all’11 giugno: intrighi, segreti e riavvicinamenti

Le anticipazioni settimanali di Una Vita segnalano che Ramon torna a casa dopo diverse ore e annuncia a Lolita che ha intenzione di traferirsi a casa di Felipe. Intanto, quest’ultimo è nel pieno di una crisi nervoso e, rimasto solo, cade a terra e si ferisce con il vetro. È il Palacios a trovarlo in queste condizioni. L’avvocato si riprende, ma la convivenza tra i due amici non va per nulla bene. Infatti, litigano in continuazione ed entrambi non sembrano in grado di badare a se stessi. A questo punto, Jacinto e Fabiana chiedono a Lolita di dare una mano ai due.

La Casado, però, è furiosa con il suocero e appare decisa a non aiutare nessuno dei due. Nel frattempo, con discrezione, Genoveva cerca di scoprire cosa sta accadendo a Felipe e Ramon. Nonostante ciò, rivela a Bellita che ormai l’Alvarez Hermoso per lei rappresenta il passato. In seguito, Felipe prepara il suo discorso per l’inaugurazione della piazza in onore di Antonito e lo legge a Ramon, il quale non reagisce bene.

I due amici discutono di nuovo animatamente e, questa volta, Lolita arriva in tempo per calmare gli animi. Secondo le anticipazioni settimanali di Una Vita, la situazione per Felipe e Ramon diventa insostenibile. Con l’aiuto di Fabiana, la Casado si mette così alla ricerca di una domestica per l’avvocato. Arriva Fatima, che però non viene accolta nel migliore dei modi da Felipe.

Fabiana lo implora di avere pazienza e si offre di occuparsi della sua casa finché non avrà instaurato un buon rapporto con la domestica. Intanto, nelle prossime puntate italiane, Lolita decide finalmente di riappacificarsi con Ramon, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per lei. La Casado si scusa per le discussioni che hanno avuto. Non riesce a convincerlo di allontanarsi dall’odio che nutre nei confronti di coloro che hanno provocato l’attentato anarchico.

Si scopre che David e Valeria stanno fingendo e che, in realtà, non sono una coppia. Il marito di lei, Rodrigo, sarebbe sotto la protezione di Aurelio, in quanto è in pericolo. Ma in realtà è evidente che il Quesada abbia un particolare interesse verso Valeria, tanto che nasconde tutte le lettere che lei crede che vengano consegnate al marito.

Quando si trovano da soli, la donna affronta David, accusandolo per i modo troppo opprimenti. Intanto, Marcelo assume una cuoca per casa Quesada e arriva così Luzdivina. David e Valeria sono sempre più vicini e questo preoccupa Aurelio, che ricorda al ragazzo qual è il suo ruolo: tenere d’occhio la ragazza con la speranza che Rodrigo si metta in contatto con lei.

David propone a Valeria di andare all’opera insieme, sebbene il Quesada l’abbia avvertito di non prendersi troppe confidenze. Successivamente, Genoveva incontra la nuova arrivata e la invita a cena con David. La ragazza, però, temporeggia. Informato dal suo alleato, Aurelio scopre che la Salmeron è sempre più sospettosa e tenta di dissuaderla.

Rosina cerca di nascondere la realtà sulla sua attuale situazione economica, ma sua sorella Hortensia ha ormai compreso tutto e le chiede apertamente cosa sta succedendo. La Rubio riesce a scansarsela anche questa volta, tanto che continua a mentire. Rosina e Liberto cercano poi di capire per quanto tempo Hortensia intenda fermarsi con Azucena a casa loro.

Ebbene anche Hortensia si ritrova nella loro stessa situazione. Messa alle strette da Rosina, confessa di essere finita in bancarotta. A questo punto, la Rubio confessa finalmente alla sorella la verità. Liberto cerca di prendere in mano la situazione e, sebbene siano in difficoltà economica, decide di iscrivere Azucena in un’accademia di danza.

Guillermo incontra Azucena e resta senza parole. Intanto Alodia, Rosina e Hortensia disprezzano il modo in cui Imma e Guillermo hanno arredato il nuovo ristorante e i piatti proposti. Ad aiutare i nuovi arrivati ci pensa, invece, Fabiana. Quest’ultima accompagna Imma in giro per il centro, per darle la possibilità di lasciarsi ispirare dai locali alla moda. Imma e Guillermo sono pronti ora a riaprire il locale dopo averlo trasformato in un ristorante lussuoso.

Imma è fortemente rammaricata perché nessuno dei vicini si presenta all’inaugurazione. Gli unici che provano ad aiutarla sono Fabiana e Servante, parlando bene del ristorante nel quartiere.

Alodia vuole prendere lezioni di pianoforte da Valeria e immagina già di acquistare un pianoforte a coda. Si scopre, però, che non ha alcun talento con lo strumento musicale.