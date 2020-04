Una Vita anticipazioni dal 5 al 10 aprile: un omicidio, la follia di Celia

Anticipazioni Una Vita da da domenica 5 a venerdì 10 aprile 2020: Celia sempre più ossessionata da Milagros, Lucia e Telmo pronti a sposarsi

Le anticipazioni di Una Vita, sulla prossima settimana, annunciano che Celia è sempre più ossessionata da Milagros e Felipe appare abbastanza infastidito dalla situazione che si è venuta a creare. Intanto, dopo aver trascorso la loro prima notte di passione, Lucia e Telmo decidono di sposarsi, per non vivere a lungo nel peccato. La coppia annuncia la bella notizia ai due coniugi Alvarez Hermoso. Ma mentre l’avvocato reagisce con entusiasmo, non si può dire lo stesso per Celia. Quest’ultima ha in mente soltanto una cosa: i Palacios non sanno prendersi cura della piccola Milagros. Nel frattempo, sotto consiglio di Frate Bartolomè, Lucia e Telmo avviaino i preparativi della Fondazione benefica, dove finiranno tutti i soldi dell’eredità dei Marchesi di Valmez. Sebbene l’ex sacerdote di Acacias sia un po’ perplesso, ma la Alvarado intende comunque affidare proprio a lui la procura legare per gestire la fondazione al suo posto. Noi telespettatori, però, inizieremo a vedere Frate Bartolomè tramare alle spalle del povero Telmo. In questa circostanza, inoltre, vedremo Samuel mettere in guardia Lucia. L’Alday è certo che prima o poi Telmo riuscirà a deluderla.

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Batan muore misteriosamente, Samuel libero

La situazione di Samuel è abbastanza drammatica. L’Alday non sa più come liberarsi dello strozzino Batan. Ben presto, il fratello di Diego riesce a tendergli un tranello. Dalle anticipazioni di Una Vita sappiamo che Batan viene ucciso misteriosamente quando sta per ricevere il sacramento della confessione. Attraverso un abile stratagemma, Samuel riesce a far credere a Mendez che Batan si è tolto la vita, in quanto Telmo aveva intenzione di portare alla luce tutte le sue malefatte rompendo il sacramento della confessione. In poche ore, la notizia viene riportata sui giornali, causando scandalo nel quartiere di Acacias.

Anticipazioni Una Vita puntate italiane aprile 2020: Inigo decide di ipotecare La Deliciosa, Flora torna a casa

Sebbene Rosina si sia offerta per aiutarlo, Inigo decide di ipotecare La Deliciosa, al fine di salvare sua sorella Flora. Fortunatamente, la ragazza viene liberata, non appena lo strozzino ottiene il denaro. Tito decide, intanto, di lavorare in pasticceria, al fine di ripagare i Barbosa per i debiti che hanno contratto a causa sua. I suoi primi giorni a La Deliciosa, però, sono proprio un disastro. Su consiglio di Flora, Inigo concede altro tempo all’ex pugile. Nel frattempo, Servante continua le sue indagini per trovare la coppia di innamorati, protagonista delle lettere che ha trovato nel baule. Finalmente, il portinaio scopre l’identità di Salvadora!