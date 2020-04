Anticipazioni Una Vita, Rosina aiuta Inigo a salvare Flora? La scelta

Una Vita anticipazioni puntata di oggi, giovedì 2 aprile 2020: Rosina aiuta Inigo? Flora viene salvata, ma senza l’aiuto della madre di Leonor

Nel corso della puntata di Una Vita in onda oggi, 2 aprile 2020, vediamo Liberto confessare finalmente cosa sta accadendo a Inigo e Flora. La donna non ha potuto non notare l’ansia che hanno suo marito e Leonor. Pertanto, ha cercato di mettere sotto pressione il Seler, per scoprire la verità. Ed ecco che l’uomo le ha rivelato cosa sta realmente accadendo a Inigo: il pasticcere ha bisogno di trovare una grossa somma di denaro per saldare il debito con lo strozzino. Sappiamo bene che Rosina ha la possibilità economica di aiutare il Barbosa, ma cosa decide di fare? Spesso l’abbiamo vista agire in modo abbastanza egoista. Ma altre volte i telespettatori hanno potuto conoscere il suo lato più generoso, che riserva alle persone che fanno parte della sua vita. Ovviamente Rosina è consapevole del fatto che, aiutando Inigo, potrà dare una gioia anche a Leonor e Liberto. Dunque, come si evolve questa particolare situazione ad Acacias?

Anticipazioni Una Vita oggi: Rosina decide di aiutare Inigo, ma lui non accetta

Le anticipazioni vedono Rosina prendere una decisione riguardante la triste situazione che sta affrontando Inigo. Ebbene vi anticipiamo che la madre di Leonor sceglie di aiutare il pasticcere a liberare sua sorella! Una scelta che viene indubbiamente apprezzata dal Barbosa, ma non accettata. Proprio così, Inigo decide di non prendere il denaro offerto da Rosina, in quanto non vuole avere altri debiti. Non solo, il ragazzo non ha alcuna intenzione di mettere nessuno in difficoltà economica. Pertanto, il Barbosa sceglie di agire con le sue sole forze, sebbene in passato non l’abbia fatto. Infatti, ricordiamo che Inigo ha il debito da saldare con lo strozzino, proprio perché ha chiesto a quest’ultimo aiuto economico per salvare Tito.

Una Vita anticipazioni aprile 2020: ecco come Inigo salva sua sorella Flora

Inigo riesce a liberare Flora? Le anticipazioni sono positive per quanto riguarda il futuro della ragazza. Il Barbosa salva la sorella, ma con le sue forze. Infatti, lo vedremo ipotecare La Deliciosa! Una dura scelta quella presa dal pasticcere, che porta a un’inevitabile svolta. Come vi abbiamo già anticipato, il pubblico dovrà dire addio a Leonor, Inigo, Flora e Tito!