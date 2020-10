Una Vita anticipazioni dal 4 al 10 ottobre: Marcia aggredita, la fuga

Le anticipazioni di Una Vita annunciano importanti colpi di scena. Nel corso delle puntate, in onda da domenica 4 a sabato 10 ottobre 2020, Emilio dimostra di essere ormai rassegnato al fatto che deve sposare la figlia di Ledesma. Quest’ultimo continua, infatti, a ricattarlo. Cinta, però, non ha alcuna intenzione di mettere la parola fine alla loro relazione e di lasciare il suo amato. Pertanto, offre al giovane ristoratore il suo aiuto per rompere il fidanzamento. In particolare, fortemente preoccupata e davvero innamorata, Cinta pensa a un piano. La figlia di Bellita decide di farsi aiutare da Antonito, che ormai conosce bene la complicata situazione che stanno vivendo i due innamorati. Con l’aiuto del Palacios, Cinta compra due biglietti del treno di sola andata e chiede a Emilio di fuggire insieme. La giovane cantante è convinta che la fuga sia l’unica soluzione per allontanare il Pasamar dalle minacce di Ledesma. Ma ancora non sa che, in realtà, l’uomo tiene ormai sotto scacco tutta la famiglia di Emilio. Bellita si dichiara pronta a prendere dei provvedimenti per tutelare sua figlia.

Anticipazioni Una Vita da domenica 4 a sabato 10 ottobre 2020: Ledesma torna ad Acacias con la figlia Angelines, Felipe indaga sull’aggressione di Marcia

Intanto, Ledesma fa il suo ritorno ad Acacias, ma non da solo. Al suo fianco c’è la figlia Angelines, che deve convolare a nozze con Emilio. Alfredo appare sempre più sospettoso di fronte alle uscite di Genoveva. A questo punto, sfrutta la posizione di Marcia per avere delle informazioni sugli incontri tra la moglie e Felipe. La domestica brasiliana, che ormai non può non rispettare il patto con il banchiere, cede alle minacce ed è costretta a spiare l’Alvarez Hermoso. Marcia viene aggredita e appare molto provata. Sconvolta per quanto accaduto, cerca di riprendersi. Felipe inizia a pensare che dietro l’aggressione ci sia lo zampino di Alfredo. Pertanto, l’avvocato continua la sua lotta per incastrare in modo definitivo il Bryce. Ora l’avvocato si mette alla ricerca di nuovo prove contro il banchiere.

Liberto cerca di riconquistare Rosina, ma senza ottenere il risultato sperato: anticipazioni Una Vita dal 4 al 10 ottobre 2020

I vicini aiutano Liberto a organizzare un pranzo benefico, attraverso il quale ha intenzione di riconquistare il cuore di Rosina. Purtroppo il risultato non è quello sperato. La madre di Leonor non sembra essere disposta a perdonare il Seler. Non solo, la Rubio è sempre più sicura di voler lasciare Acacias per raggiungere il Portogallo, dove si trova sua figlia.