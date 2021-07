Una Vita anticipazioni dal 4 al 10 luglio: nuovi arrivi, ritorni e sospetti

By

Cosa accade nelle prossime puntate italiane di Acacias 38? Il pubblico assisterà al ritorno di una coppia, che deve affrontare una notizia inaspettata; intanto, arrivano due nuove cameriere nel ricco quartiere spagnolo, mentre i vicini lottano per raggiungere i loro scopi

Nelle prossime puntate, in onda da domenica 4 a sabato 10 luglio 2021, nella trama di Una Vita avvengono nuove svolte. Le anticipazioni segnalano che Mendez annuncia di avere un testimone che si dice certo del fatto che Genoveva sia la responsabile dell’omicidio di Ursula. Santiago ascolta di nascosto la conversazione tra Felipe e il commissario. Capisce così che è arrivato per lui il momento di lasciare Acacias.

Genoveva, intanto, porta Agustina al punto di abbandonare i lavori domestici nella loro casa, facendole notare che sarebbe meglio evitare che accadano altri incidenti come la sua ultima caduta. Felipe chiede alla domestica di restare a lavorare nel suo vecchio appartamento. In seguito, la povera Agustina riceve una lettera con una scritta fatta con il sangue.

Dopo aver ricevuto un biglietto misterioso, Israel prende la valigia e si prepara a partire. Santiago lascia così Acacias, ma prima consiglia a Marcia di fare lo stesso. Genoveva, invece, assume una nuova domestica, Laura. Quest’ultima insospettisce sin dal primo momento! Quando Mendez si reca dalla Salmeron per parlare dell’omicidio di Ursula, viene incuriosito dalla cameriera.

Infatti, il commissario è quasi certo di aver già incontrato la ragazza. A questo punto, Genoveva sospetta che Mendez conosca già Laura. Quest’ultima, però, nega. Fabiana non si fida di lei, poiché nota che fa troppe domande su Marcia, che intanto va a trovare Felipe. Sul pianerottolo, però, incontra Genoveva. A questo punto inizia un nuovo scontro tra le due. La Salmeron finge di essere stata spinta verso le scale da Marcia.

Camino è convinta che sia stata sua madre a convincere la lavandaia Concha a sporgere denuncia contro Maite. Ildefonso, nel frattempo, le chiede di sposarlo. La giovane Pasamar confessa poi a Emilio di voler utilizzare l’anello per corrompere la lavandaia e convincerla a confidarle chi le ha chiesto di denunciare Maite. Susana e Armando tornano ad Acacias, ma nessuno parla loro dell’arresto della pittrice.

I vicini giustificano l’assenza della francese parlando di un viaggio improvviso. Nel frattempo, Felicia lascia intendere a Ildefonso che sua figlia accetterà la proposta di matrimonio. Ben presto, Armando scopre la verità su Maite. Liberto spiega all’ex diplomatico cosa sta accadendo a sua nipote. Ebbene, l’uomo ammette che era a conoscenza dell’orientamento della pittrice e si dichiara pronto a tutto pur di aiutarla.

Armando fa così visita a Maite in prigione. Anche Susana viene a conoscenza della situazione e resta sconvolta. Poco dopo, l’ex diplomatico decide di affrontare Felicia. Secondo le anticipazioni di Una Vita, Armando sospetta che sia stata lei a denunciare sua nipote e così si accende uno scontro.

Emilio appare preoccupato, in quanto Cinta sembra ignorarlo lontano dalla Spagna. La ragazza telefona spesso alla madre, ma non chiede mai del fidanzato. La figlia di Bellita e José Miguel torna ad Acacias. Dopo il suo ritorno, Cinta decide di organizzare subito il suo matrimonio con Emilio.

La giovane cantante vorrebbe rivelare ai genitori di avere intenzione di sposare il Pasamar, ma sua madre è troppo impegnata a pensare al rapporto che è nato tra José Miguel e Julio.

Quest’ultimo accoglie ad Acacias sua cugina Alodia. La nuova arrivata si propone subito come domestica in casa Dominguez. Durante il colloquio, però, Bellita è abbastanza sospettosa. Nonostante ciò, la cantante accetta la ragazza come nuova camerirera.

Nella famiglia Palacios continuano i problemi legati al pianto di Moncho. Antonito e Ramon proseguono con le esercitazioni dell’urlo di Jacinto.