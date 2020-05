Una Vita anticipazioni dal 31 maggio al 5 giugno: Lucia svela il suo segreto

Una Vita anticipazioni da domenica 31 maggio a venerdì 5 giugno 2020: Lucia rivela la verità a Telmo su Mateo

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda dal 31 maggio al 5 giugno annunciano che, dopo aver trascorso qualche giorno lontano, Telmo decide di tornare ad Acacias. Lucia non riesce a non nascondere la sua felicità per aver ritrovato il Martinez. Quest’ultimo informa subito la Alvarado di aver fatto delle indagini su di lei e ora è certo di essere il padre di Mateo. A questo punto, l’ex sacerdote di Acacias chiede a Lucia di essere sincera e di raccontargli tutta la verità. Finalmente, la Alvarado confessa al Martinez che il bambino è suo figlio e che Eduardo è sempre stato al corrente di tutto. Bellita presenta un altro pretendente a Cinta. Inizialmente, la giovane cerca di sabotare l’appuntamento, ma poi rimane affascinata da Norberto e dalla sua educazione. Nonostante ciò, Emilio e Arantxa hanno dei sospetti sul ragazzo, figlio di un ambasciatore messicano. Intanto, Cinta decide di trascorrere una serata a teatro con Norberto. Al termine di questo appuntamento, la ragazza appare abbastanza sconvolta e finisce per dare uno schiaffo al giovane. José Miguel, intanto, si accorge di quanto sta accadendo. Cinta racconta poi ai genitori che Norberto ha cercato di ubriacarla per provarci con lei.

Trame Una Vita nuova settimana: Ariza trova Samuel e Genoveva, il ricatto

Samuel e Genoveva passano una serata all’opera, ma Ariza li osserva da lontano misteriosamente. Carmen fa poi notare alla Salmeron che c’è appunto un uomo che la sta cercando. Ed ecco che il nuovo arrivato riesce a parlare finalmente con Genoveva. Quest’ultima, però, cerca di nascondere l’arrivo dell’uomo a Samuel, senza ottenere il risultato sperato. Ariza inizia a minacciare Samuel e Genoveva, pretendendo di essere messo in contatto con il senatore Ojeda Tapia. Come vi abbiamo già anticipato, se la coppia non cederà al ricatto, l’uomo rivelerà a Cristobal Cabrera la loro nuova posizione.

Una Vita spoiler prossima settimana: Felipe pronto a tornare alla sua vecchia vita, nuovo scontro con Ramon

Mentre Servante cerca con ogni mezzo di aggiustare la macchina da cucire di Camino, Felipe riceve la proposta per un nuovo lavoro e ora sembra essere pronto a tornare alla sua vecchia vita. Ma ecco che l’avvocato scopre che dietro tutto c’è proprio lo zampino di Ramon e si accende un nuovo scontro.