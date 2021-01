Una Vita anticipazioni dal 31 gennaio al 5 febbraio: Marcia e Felipe beccati

Nel corso delle puntate che andranno in onda prossima settimana, le tensioni aumentano per i vicini di Acacias 38, in particolare per l’Alvarez Hermoso e la giovane Cinta

Le anticipazioni di Una Vita segnalano l’addio tra Felipe e Marcia, mentre Cinta sospetta di Alfonso. Scendendo nel dettaglio, nel corso delle puntate in onda da domenica 31 gennaio a venerdì 5 febbraio 2021 accadono vari colpi di scena. Felipe, che ha incontrato segretamente Marcia, sembra aver ritrovato il sorriso. Dall’altra parte, la Sampaio si sente terribilmente in colpa nei confronti di Santiago. Intanto, Genoveva inizia a sospettare che l’avvocato e la brasiliana stiano continuando a vedersi. I due innamorati non riescono ad allontanarsi, tanto che continuano a incontrarsi di nascosto. Felipe appare diverso e tutti se ne rendono conto, soprattutto la Salmeron. Ben presto vengono beccati. Infatti, Agustina li scopre mentre si stanno baciando di nascosto. Sebbene non approvi la situazione, la domestica promette a Felipe che non ne farà parola con nessuno. Genoveva, invece, ordina a Ursula di indagare su quanto sta accadendo, cercando notizie proprio da Agustina. Nel frattempo, Santiago organizza una cena romantica per riconquistare Marcia. A questo punto, i sensi di colpa nella Sampaio si fanno sempre più forti. La brasiliana confessa a Felipe che lo ama ancora, ma la loro storia deve finire. Non solo, propone a suo marito di lasciare Acacias insieme.

Cinta inizia a mostrare segni di stanchezza sul set, in quanto non riesce a comprendere il suo ruolo. Pertanto, chiede ad Alfonso di poter leggere il copione. Il produttore cinematografico, però, si rifiuta di consegnarglielo e si innervosisce. Dopo di che, la costringe a girare una scena in cui litiga con un’altra ballerina. Di fronte a questa situazione, José decide di intervenire e si reca da Carchano, a cui chiede il copione. L’uomo inaspettatamente gli consegna ciò che vuole, proprio per fargli capire che non c’è nulla di strano. Il produttore vorrebbe che loro si fidassero di lui. Così, chiede a José di non leggere il copione a Cinta e, inoltre, gli propone di recitare una parte nella pellicola. Quando il Dominguez va via, Alfonso strappa quel copione! La giovane figlia di Bellita sospetta che Alfonso sia un imbroglione (e non ha tutti i torti) e Camino intende aiutarla a scoprire la verità. La ragazza viene, però, sorpresa da Carchano mentre rovista tra le sue cose personali. Il produttore non vuole più che Camino si presenti durante le riprese e Cinta è intenzionata ad abbandonare il suo ruolo. Ma Emilio la incoraggia a terminare il progetto.

Susana rifiuta l’invito di Armando, il quale le ha proposto di andare a mangiare con un noto stilista di Parigi. In realtà, l’ex sarta vorrebbe andarci. L’uomo le rivela poi i motivi per cui ha divorziato con la sua ex moglie. Rosina, subito dopo, gli consiglia di dichiararsi a Susana. La Rubio scopre che Armando ha già prenotato tutto il ristorante per una cena per due. L’ex diplomatico organizza così questa serata romantica e confessa finalmente a Susana i suoi sentimenti. Casilda riesce a rovinare questo momento, facendo notare la sua presenza. Imbarazzata, l’ex sarta fugge dal ristorante. Provando vergogna, addirittura Susana intende lasciare Acacias. Armando tenta di salvare la situazione e le manda un regalo con un bigliettino che la fa commuovere. L’ex sarta lo raggiunge e tra loro scatta un bel bacio!