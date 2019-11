Una Vita anticipazioni dal 3 al 9 novembre: accuse e importanti verità

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Samuel ed Espineira sorprendono Lucia e Telmo a letto insieme

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, approfittando della confusione per l’imminente processione in onore della Vergine dei Miracoli, Telmo obbliga Lucia a seguirlo. Il prete commette questo forte gesto per metterla al corrente sulle vere intenzioni di Samuel. A questo punto, il sacerdote è costretto a rompere il segreto della confessione per rivelare alla Alvarado quanto ha scoperto da Jimeo Batan. In particolare, Telmo cerca di convincere Lucia del fatto che l’Alday si è accordato con lo strozzino per rubarle l’eredità. Non solo, Telmo decide di essere sincero fino in fondo, tanto che le confessa i suoi sentimenti! Ad Acacias tutti si rendono conto che i due sono spariti. Samuel minaccia Ursula per avere l’indirizzo del priore Espineira. Nel frattempo, Lucia ha bisogno di tempo per assimilare ciò che il prete che le ha confessato. Nonostante ciò, la ricca ereditiera sembra credere alle parole di Telmo. I due non sanno, però, che Samuel si è già recato da Espineira, a cui dà le indicazioni sul posto dove in cui si sono nascosti. Dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, Telmo e Lucia perdono i sensi. Dopo di che, si risvegliano senza indumenti su un giaciglio. Proprio in questo momento, arrivano Samuel ed Espineira. Il primo sfrutta la situazione per accusare il sacerdote di aver abusato della Alvarado.

Una Vita anticipazioni: Telmo accusato di aver abusato di Lucia, Flora e Carmen generano scandalo

Lucia non ricorda nulla di quanto accaduto, mentre Telmo si ritrova costretto a negare le accuse dell’Alday. Lucia ha dei dubbi sulla colpevolezza del prete, tanto che vorrebbe farsi vedere da un medico per capire. Samuel, però, riesce a farle cambiare idea. Il sacerdote ha ora grossi problemi, poiché rischia di essere trasferito in un altro Paese. Il prete rifiuta il trasferimento e accetta di sottoporsi al giudizio del tribunale ecclesiastico. La Alvarado non vuole testimoniare contro di lui, ma Samuel le presenta Alicia. Quest’ultima sostiene di essere stata abusata da Telmo tantissimi anni fa. Le condizioni di salute di Servante peggiorano e il medico rivela a Ramon che potrebbe non sopravvivere. Di fronte a ciò, Leonor decide di portare in scena la sua opera teatrale in piena Acacias. Non appena scopre il luogo scelto dalla Hidalgo, Ramon proibisce a Trini di partecipare. Lo spettacolo, svolto in onore di Servante, si conclude con uno scandalo: proprio alla fine Flora bacia Carmen.

Anticipazione Una Vita, Casilda scopre la verità: non è figlia di Maximiliano

Maria riesce a scatenare la furia di Casilda contro Rosina. Infatti, vedremo l’ormai ex domestica chiedere agli Hidalgo la parte dell’eredità di Maximliano che le spetta. La ragazza, però, continua ad avere dei dubbi sul rapporto che c’è tra sua madre e Higinio. Maria, intanto, vorrebbe mettere fine al piano, per poter entrare in possesso del denaro della figlia, ma il Beza glielo impedisce. Inaspettatamente Casilda decide di rinunciare all’eredità di Maximiliano e lo rivela a Maria. Higinio, che intanto ha ascoltato la conversazione di nascosto, si arrabbia con la ragazza e le confessa che non è figlia del defunto Hidalgo. Di fronte alla verità, Casilda non può fare altro che dichiarare a Leonor che non sono sorelle. Intanto, Higinio e Maria fuggono da Acacias.