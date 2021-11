Una Vita anticipazioni dal 29 novembre al 4 dicembre: addii e nuove crisi

Sulla trama di Una Vita in onda da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre 2021 le anticipazioni segnalano che Liberto tenta di dire la verità a Felipe su Genoveva, ma Ramon lo interrompe in tempo. Il Palacios offre all’amico una versione del loro matrimonio positiva. In privato, il Seler tenta di far rinsavire il padre di Antonito, che però continua a essere certo che questa sia la cosa migliore per l’avvocato. In seguito, la Salmeron vede Felipe parlare con Laura per strada. Inoltre, becca la domestica mentre consegna all’Alvarez Hermoso una busta. Subito dopo, lui cerca di rassicurarla, affermando di aver incontrato la cameriera per caso.

Dopo ciò, Laura informa entrambi che lascerà Acacias per raggiungere sua sorella in Germania. Genoveva è molto preoccupata: teme che Mendez abbia rivelato la verità sul loro matrimonio a Felipe. Quest’ultimo la rassicura ancora, ammettendo di non voler sapere nulla di questi ultimi anni. Successivamente, la Salmeron si accorge della presenza di un misterioso uomo, che con il volto coperto esce dal palazzo di Acacias 38 correndo.

Felicia sorprende Camino che sta preparando le valigie e, inaspettatamente, la invoglia a partire. Arriva anche Maite e la ristoratrice le chiede se ha fatto buon viaggio. Di fronte all’interesse e alla calma di sua madre, la giovane Pasamar si insospettisce. Scopre così che è stata proprio Felicia a rintracciare Maite e a chiederle di tornare nel quartiere. In questa occasione, la ristoratrice si apre con sua figlia e le assicura che non metterà più il dito nel suo rapporto con la pittrice.

Le sue lacrime portano la ragazza a perdonarla. Arriva così la pace tra madre e figlia. Camino e Maite, una volta rimaste sole, decidono di partire per Parigi il prima possibile. Nel frattempo Susana, il giorno prima del concerto, si lascia andare a dei commenti negativi sull’outfit e sulle canzoni di Bellita, che cade nello sconforto. Grazie al sostegno di José Miguel, Alodia, Casilda e Jacinto, Bellita ritrova la forza per cantare in pubblico. Proprio poco prima dello spettacolo le sparisce la voce.

Fortunatamente, dopo qualche secondo di panico, la Del Campo sale sul palco e offre agli spettatori un’esibizione fantastica. Quando rientra a casa riceve una lettera dalla casa reale. Ora deve decidere se seguire i consigli dei medici e riposare, rifiutando così l’invito del re di Spagna. Ecco che un nuovo telegramma di Cinta cambia decisamente le cose!

Secondo le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, Lolita non accetta la richiesta di Antonito e decide di rifiutarsi di cambiare il suo look per un’intervista. A questo punto, il giovane Palacios propone a Casilda di fingere di essere sua moglie. La Casado accusa poi suo marito di trascurare i suoi doveri di padre. Non solo, non digerisce il modo in cui il vicinato lo tratta ora che è un politico.

Anabel finalmente cede al corteggiamento di Miguel e accetta il suo invito a cena, nel ristorante dei suoi nonni. Tra loro scatta un nuovo bacio e il giovane Olmedo dimostra di voler ufficializzare la loro relazione.